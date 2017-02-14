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«О длительном периоде высоких цен на нефть придется забыть»

Экономика
«У нефтегазовой энергетики появляется реальная альтернатива»
Нефть
ArtseBie
Нефть

Москва, 14 февраля 2017, 14:26 — REGNUM  В 2016 году количество открытых месторождений нефти упало до 60-летнего минимума. Всего было открыто 174 месторождения, хотя ранее в среднем за год открывалось по 400−500 месторождений. По словам первого вице-президента «Российского союза инженеров» Ивана Андриевского, причины резкого снижения новых открытий вполне очевидны — это сокращение инвестиций в разведку. По данным аналитического агентства Wood Mackenzie, объем финансирования поиска новых месторождений упал со $100 млрд в год до $42 млрд. На фоне низких цен на нефть, инвестиционная привлекательность нефтегазового сектора логично снизилась, что и привело к сокращению инвестпрограмм, считает Андриевский.

«Однако у сокращения инвестиций в разведку нефтегазовых месторождений есть и более глубокие причины. Речь идет об альтернативных видах энергетики. По итогам прошлого года в 30 странах мира себестоимость ВИЭ сравнялась с себестоимостью энергии, получаемой из ископаемого топлива. При этом процессы удешевления технологий ВИЭ идут с сумасшедшей скоростью. Например, стоимость солнечных модулей в связи с открытием производств в Китае за год упала на 30%. В результате объемы ветряной и солнечной генерации в прошлом году увеличился на 19%. Таким образом, у нефтегазовой энергетики появляется реальная, а не гипотетическая альтернатива. Поэтому ожидать роста цен на углеводороды не стоит», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в переходный период, который идет сегодня, и еще будет идти несколько лет, цены на нефть будут очень волатильны.

«В частности, возможные периоды дефицита, вызванного тем же снижением инвестиций, могут привести к росту котировок. Однако о длительном периоде высоких цен на нефть — более 90−100 долларов за баррель, скорее всего, придется забыть, а рост котировок будет меняться стремительным падением. Рынок уже не готов платить за энергию такие цены, и рынок видит альтернативу», — пояснил Иван Андриевский.

Напомним, что ранее замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова заявила корреспонденту ИА REGNUM, что ситуация с уменьшением открытий новых месторождений нефти закономерна и является продолжением общемировой тенденции к сокращению запасов традиционной нефти в мире. По ее словам, теоретически это позволяет говорить о том, что нефть уже в ближайшие несколько лет вернется на уровень $80 и даже на $100 за баррель.

Читайте ранее в этом сюжете: «Эпоха дорогой нефти не за горами»

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