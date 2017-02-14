«Чем глубже упадёт доллар, тем резче и выше он позже вырастет»

Москва, , 14:25 — REGNUM На рынке внутренней ликвидности в России происходят интересные процессы. Так, согласно отчету ЦБ, «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки», почти одновременно с объявлением Минфином планов по выкупу валюты нерезиденты начали конвертировать в доллары и выводить с рынка серьезные суммы. Логически цепочка вполне понятная: раз идут целевые интервенции, значит, у ЦБ нет необходимости быстро понижать ставку. Негативный эффект этих процессов нивелировал налоговый период. Но это работало в январе, а в феврале поддержки со стороны этого фактора у рынка уже не будет. С поправкой на сезонность объем уплаченных налогов и акцизов тут один из самых низких за весь календарный год, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«Получается, что факторы, стабильно работающие в пользу рубля (тут не забываем про вездесущий carry trade, которому только на руку сохранение ставок Центробанком), к концу февраля себя исчерпают в определенной степени. А в марте будет первый в этом году пиковый период выплат по внешнему долгу. Тогда к погашению предстоит направить объем чуть менее $12 млрд. Компании и предприятия начнут конвертировать средства для выплат по этому направлению на наиболее привлекательных рыночных уровнях», — пояснила Бодрова.

«Понятно, что каждый видит то, что хочет видеть. Однако определенные факты сложно объяснить иначе. Есть еще и понятие рыночной психологии: игроки carry trade будут стараться продавить доллар как можно ниже, но чем глубже окажется падение американской валюты, тем резче и выше она отскочит позже», — высказала свое мнение эксперт.

Добавим, 14 февраля за доллар США дают 57,66 руб. (-0,6%). Евро стоит 61,21 руб. (-0,4%). Официальные курсы ЦБ РФ на 15 февраля составляют 57,73 руб. за американскую валюту и 61,29 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 33 и 47 копеек соответственно. Цены на нефть днем во вторник вышли в уверенный плюс. Баррель североморского сырья Brent стоит сейчас $56,09 (+0,9%). Особенных поводов для разгона цен на черное золото нет.