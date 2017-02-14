Вторник, 14 Февраля 2017 года
14:40:25 МСК

«Чем глубже упадёт доллар, тем резче и выше он позже вырастет»

Экономика
Исходя из понятия рыночной психологии, игроки carry trade будут стараться продавить доллар как можно ниже, заявила эксперт

Москва, 14 февраля 2017, 14:25 — REGNUM  На рынке внутренней ликвидности в России происходят интересные процессы. Так, согласно отчету ЦБ, «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки», почти одновременно с объявлением Минфином планов по выкупу валюты нерезиденты начали конвертировать в доллары и выводить с рынка серьезные суммы. Логически цепочка вполне понятная: раз идут целевые интервенции, значит, у ЦБ нет необходимости быстро понижать ставку. Негативный эффект этих процессов нивелировал налоговый период. Но это работало в январе, а в феврале поддержки со стороны этого фактора у рынка уже не будет. С поправкой на сезонность объем уплаченных налогов и акцизов тут один из самых низких за весь календарный год, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«Получается, что факторы, стабильно работающие в пользу рубля (тут не забываем про вездесущий carry trade, которому только на руку сохранение ставок Центробанком), к концу февраля себя исчерпают в определенной степени. А в марте будет первый в этом году пиковый период выплат по внешнему долгу. Тогда к погашению предстоит направить объем чуть менее $12 млрд. Компании и предприятия начнут конвертировать средства для выплат по этому направлению на наиболее привлекательных рыночных уровнях», — пояснила Бодрова.

«Понятно, что каждый видит то, что хочет видеть. Однако определенные факты сложно объяснить иначе. Есть еще и понятие рыночной психологии: игроки carry trade будут стараться продавить доллар как можно ниже, но чем глубже окажется падение американской валюты, тем резче и выше она отскочит позже», — высказала свое мнение эксперт.

Добавим, 14 февраля за доллар США дают 57,66 руб. (-0,6%). Евро стоит 61,21 руб. (-0,4%). Официальные курсы ЦБ РФ на 15 февраля составляют 57,73 руб. за американскую валюту и 61,29 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 33 и 47 копеек соответственно. Цены на нефть днем во вторник вышли в уверенный плюс. Баррель североморского сырья Brent стоит сейчас $56,09 (+0,9%). Особенных поводов для разгона цен на черное золото нет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курсы валют
Главное сегодня
NB!
14.02.17
Ашот ПогосянЛюбовь – это встреча с самим собой
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
14.02.17
Николай Любимов назначен врио губернатора Рязанской области
РязаньРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
14.02.17
Владимир Добрынин Британии нужен Brexit, чтобы возвыситься над ЕС
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
14.02.17
«Отставка Майкла Флинна — провокация»
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
14.02.17
Польский генерал: «Для Мачеревича смоленская трагедия – просто инструмент»
ВаршаваПольша Катастрофа Ту-154 с руководителями Польши под Смоленском Политика
NB!
14.02.17
Дело Чудновец как маркер пробелов в законодательстве
ЕкатеринбургРоссия Убийства и жестокое обращение с детьми Общество
NB!
14.02.17
Горящая «Башнефть», платный выезд, замуж в 15 лет: Башкирия за неделю
УфаРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
14.02.17
Губернатор Рязанской области ушел в отставку
РязаньРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
14.02.17
Губернаторам предложили увольнять чиновников за взятки подчиненных
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 14 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
14.02.17
«Ростех» планирует подписать контракт на поставку С-400 в Индию в 2017 г
Нью-ДелиИндия Военно-промышленный комплекс Экономика
NB!
14.02.17
Отдать Курилы Японии — значит отдать Курилы США
ТокиоЯпония Курильские острова и Япония Политика
NB!
14.02.17
Законопроект о принудительной конфискации внесен в Госдуму
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Алёна Зеленина Порты: Литва не боится конкуренции с Калининградом
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
14.02.17
«Союз между Израилем и Америкой станет сильнее» — Нетаньяху вылетел в США
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
14.02.17
Суд в США отклонил иск индейцев против нефтепровода Dakota Access
ВашингтонСША Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
14.02.17
В Австрии арестовали Гитлера
ВенаАвстрия Усиление правых в Европе Общество
NB!
14.02.17
Саркис ЦатурянСемнадцатый год: США больше не капитулируют, Китай больше не отступает
ВашингтонСША Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
13.02.17
«Газпром»: Транзит газа через Украину становится все более ненадежным
МоскваРоссия Газопроводы «Южный поток» / «Турецкий поток» Экономика
NB!
13.02.17
Григорий ГаранинНовая русская угроза — интернет-суицид: Казахстан за неделю
АстанаКазахстан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
13.02.17
Дмитрий БуяновСталин и его ученики
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
13.02.17
Сергей Котельников«Озоновая дыра» в системе национальной безопасности России
МоскваРоссия Проблемы экологии Экономика
ещё главное