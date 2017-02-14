Подорожание проезда добралось и до льготников Кубани

Краснодар, , 14:24 — REGNUM В Краснодарском крае, возможно, уже с началом весны рост цен на проездные затронет и льготников, передает корреспондент ИА REGNUM А 14 февраля. Как утверждают эксперты, сегодня экономически обоснованно увеличить его стоимость в среднем на 30%. Для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей это может серьезно ударить по карману. Местные власти решили найти финансовые возможности и максимально минимизировать расходы людей на проезд.

По прогнозам, подорожание льготного проездного может произойти уже с 1 марта и составит в среднем 18%. Последний раз цены на проездной на Кубани повышались в 2014 году.

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Проезд в электричках на Кубани подорожает с 1 января 2017 года

Как уточнили в краевом министерстве труда и социального развития, в Краснодарском крае действует семь видов льготных проездных документов. Их цена составляет не более 50% их расчётной стоимости и согласно законодательству, подлежит ежегодному пересмотру.

На сегодняшний день на Кубани соцподдержкой по оплате проезда пользуются 355 тысяч льготников. За каждого льготника край доплачивает транспортникам от 460 до 940 рублей — в зависимости от вида проездного документа. В 2015 году в общей сложности эта сумма составила 816 миллионов рублей, в 2017-м — уже 870 миллионов.

Как сообщило ИА REGNUM, стоимость проезда в городском общественном транспорте в Краснодарском крае поднялась в конце прошлого года. Всего за два последних года проезд, например, в Краснодаре вырос на 35,3% — до 23 рублей. Увеличилась цена и в других городах и районах края. С 1 января этого года подорожали поездки и в пригородном транспорте.

Напомним, кубанские власти заявили, что в 2016 году льготы на проезд сохраняются в полном объеме, однако помощь станет адресной. Введение критерия нуждаемости позволит сэкономить 600 миллионов рублей в год. Так, право на льготный проезд было предложено сохранить только для лиц, имеющих доходы ниже прожиточного среднекраевого минимума. Для пенсионеров — это 7722 рубля.

Такая мера вызвала массовый протест у жителей региона, относящихся к льготным категориям граждан. Были организованы несколько сходов граждан, перекрывались улицы, льготники обратились со своей проблемой к президенту РФ Владимиру Путину. В итоге возвращения льгот на проезд они добились. Вернуть эту меру соцподдержки предложил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Причем сделать это не только для вышедших на пенсию кубанцев, но и для всех остальным категорий граждан, которым ранее была предусмотрена эта льгота, чей доход не превышает двойного размера прожиточного минимума.

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