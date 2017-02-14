Финские власти хотят заманить к себе Tesla

Вааса, Финляндия, , 14:23 — REGNUM Финский город Вааса намерен побороться за возможность разметить у себя гигантский завод американского производителя электромобилей Tesla. Мэр города Томас Хяюрю заявил в интервью финскому изданию Yle о том, что стороны уже ведут переговоры по проекту строительства аккумуляторного завода.

Хяюрю уверен, что завод будет построен именно в Вааса. «Мы связались с Tesla, и сейчас внимательно изучаются все детали и критерии, на основе которых будет принято окончательное решение», — говорит он. По словам мэра, главными преимуществами Финляндии являются стабильность, безопасность для инвестиций, обширные минеральные ресурсы и высококлассные специалисты в области энерготехнологий.

Отметим, что благодаря «гигафабрике» Tesla в стране могут появиться тысячи новых рабочих мест, что актуально в связи с высоким уровнем безработицы среди финских специалистов с высшим образованием.

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