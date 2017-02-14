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КСП: При блэкауте 50% средств Резервного фонда использовалась неэффективно

Экономика
Аудиторы обнаружили многомиллионные нарушения в расходовании бюджетных средств

Севастополь, 14 февраля 2017, 14:08 — REGNUM  Контрольно-счетная палата (КСП) Севастополя выявила финансовые нарушения в расходовании средств из Резервного фонда правительства в период ЧС техногенного характера, связанного с прекращением поставок электроэнергии с территории Украины. Об этом 14 февраля в законодательном собрании заявила председатель КСП Юлия Кокарева, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В период введения на территории города режима чрезвычайной ситуации в 2015 и 2016 годах установлено, что главными распорядителями бюджетных средств и получателями средств не обеспечена законность, эффективность, результативность и целевое использование средств», — сказала Кокорева.

«Из Резервного фонда фактически направлено на ликвидацию последствий ЧС в общей сумме 136 млн 200 тыс рублей, или 51% от выделенных 263 млн рублей», — заявила она.

Глава КСП отметила, что департаментами и управлениями правительства были допущены нарушения бюджетного и гражданского кодексов РФ и ФЗ-44. А именно — не соблюден порядок распоряжения госимуществом, стоимостью 118,5 млн рублей, в том числе при отсутствии договоров были списаны товарно — материальные запасы на 114,067 млн рублей. Также, в нарушение требований технического регламента, было неправомерно израсходовано 52, 09 млн рублей на закупку и оплату дизельного топлива.

«Не подтверждено целевое расходование бюджетных средств на приобретение более одного миллиона литров топлива, общей стоимостью 47 млн 200 тыс. рублей, или 41 процент от общего объема приобретенного для ликвидации ЧС топлива», — перечислила Кокарева.

Она также отметила, что одной из причин нарушений является несовершенство нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок использования средств Резервного фонда правительства.

Читайте ранее в этом сюжете: 250 млн рублей Резервного фонда — расходы Севастополя во время блэкаута

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