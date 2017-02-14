Без учета поставок из ЕАЭС, 75% товаров в Киргизию импортируется из Китая

В Таможенной службе пояснили, почему не совпадают данные киргизских и китайских госведомств по товарообороту между этими странами

Бишкек, , 14:07 — REGNUM Если не учитывать поставки из стран ЕАЭС, то свыше 75% ввозимых в Киргизскую Республику товаров прибывают из Китая. Об этом заявил первый заместитель председателя Государственной таможенной службы Киргизии Алтынбек Торутаев, выступая на пресс-конференции сегодня, 14 февраля.

По словам чиновника, еще 12% импорта приходится на Турцию, а оставшиеся 13% — на долю других государств, также не входящих в состав Евразийского экономического союза.

Кроме того, киргизский таможенник сообщил о том, что в 2016 году внешнеторговый оборот Киргизии достиг $3,5 млрд (203,21 млрд рублей). В указанный период было экспортировано товаров на $1,1 млрд (63,87 млрд рублей) и импортировано на сумму в $2,4 млрд (139,34 млрд рублей). При этом рост экспорта по сравнению с 2015 годом составил 8%, а импорт увеличился на 12,6%.

Алтынбек Торутаев отметил, что за 2016 год ведомство смогло получить 29,3 млрд сомов (24,42 млрд рублей) таможенных платежей), что на 2 млрд сомов (1,67 млрд рублей) или на 8,8% меньше прогнозируемого. Вместе с тем, добавил он, в сравнении с показателем 2015 года, объем сборов вырос на 41,3%

«В том числе в резерве платежей: таможенные платежи без пошлины — 16,2 млрд сомов (13,5 млрд рублей), исполнение прогноза составило 100,3% или собрано на 46,3 млн сомов (38,6 млн рублей) больше, пошлина из стран ЕАЭС — 13,1 млрд сомов (около 10,92 млрд рублей), исполнение прогноза составило 81,9% или поступило на 2,9 млрд сомов (порядка 2,42 млрд рублей) меньше», — уточнил он.

Подводя итог брифинга, представитель Таможенной службы рассказал о том, почему столь сильно разнятся данные киргизской и китайской сторон об объемах ввезенных и вывезенных товаров.

«На встречах с коллегами из КНР выявлено несколько основных причин, одной из которых является разный подход к классификации товаров и вывоз их через экспортно-импортные компании. Китай учитывает экспорт по стране первого известного назначения. в статистике указывается Киргизия, несмотря на то, что товар транзитом поступает в другие государства через территорию нашей страны. Но отмечу, что показатели импорта из КНР в Киргизию по весу совпадают», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что по информации парламента Киргизской Республики, в 2016 году объем товарооборота этой среднеазиатской страны с государствами Евразийского экономического союза снизился на 19%, при этом объем экспорта сократился на 9%, импорта — на 20%.

Отметим также, что основным торговым партнером Киргизии является Китай, имеющий долю в 28,3% от общего объема внешнеторгового оборота. Затем следуют страны-участницы ЕАЭС — в сумме 39,4%. При этом в минувшем году торговля с КНР выросла по сравнению с 2015 годом на 45,5%.

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