Выпуск первой в РФ пластиковой банкноты приурочат к ЧМ-2018

Сначала это будет сторублёвая купюра

Магнитогорск, Челябинская область, , 13:50 — REGNUM Первая пластиковая банкнота в России номиналом в 100 рублей появится в I квартале 2018 года. Необычная купюра выйдет в честь чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018). Об этом сообщил журналистам первый зампредседателя Банка России Георгий Лунтовский сегодня, 14 февраля.

«Памятная банкнота, посвященная чемпионату мира по футболу, будет пластиковой, это — 100%», — сказал Лунтовский.

В ходе IX Уральского форума «Информационная безопасность в финансовой сфере», который открылся 13 февраля, представитель ЦБ отметил, что банкноты будут отличаться от традиционных качеством материала. Эта технология применяется впервые и пока интенсивно не внедряется. По его словам, та же технология будет использована при выпуске одной их новых банкнот номиналом 200 или 2000 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 февраля совет директоров Банка России сообщил, что на новой банкноте номиналом 200 рублей будут изображены символы Севастополя, а на купюре достоинством 2000 рублей — достопримечательности Дальнего Востока: мост на остров Русский и космодром «Восточный».

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