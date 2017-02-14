Дефицит бюджета-2017 в январе 2017 составил 0,4% ВВП

Москва, , 13:47 — REGNUM Объем поступивших доходов в федеральный бюджет в январе 2017 года составил 1 трлн 264 млрд 383,4 млн рублей или 9,4% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год», сообщили в Минфине РФ.

Больше всего перечислила в бюджет-2017 Федеральная налоговая служба — 900 млрд 087,1 млн рублей, или 11,3% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2017 год;

Исполнение расходов в январе составило 1 трлн 287 млрд 782,0 млн рублей или 7,9%.

Дефицит федерального бюджета (-) 23 398,6 млн. рублей или 0,4% ВВП

Сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита федерального бюджета за отчетный период составило 22 928,9 млн. рублей и 469,7 млн. рублей соответственно.

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