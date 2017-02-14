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В Ингушетии в 2016 году внесли за капремонт всего 39% положенной суммы

Экономика
Этот показатель можно считать успехом по сравнению с 2015 годом, когда было собрано всего 1,8% взносов
Деньги за капитальный ремонт
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Деньги за капитальный ремонт

Магас, 14 февраля 2017, 13:40 — REGNUM  Жители Ингушетии осознали необходимость платы за капремонт. За минувший год уровень платежей по республике поднялся до 39,6%. Об этом позитивном факте доложил на совещании в правительстве РИ заместитель министра строительства Амир Цолоев, сообщили ИА REGNUM 14 февраля в пресс-службе главы региона.

По словам чиновника, если в 2015 году процент собираемости платежей за капитальный ремонт в многоквартирных домах составлял 1,8 от начисленного, то в прошлом году этот показатель вырос сразу почти на 37%.

Всего за прошлый год было потрачено из республиканского бюджета на капитальный ремонт десяти многоквартирных домов более 18,890 млн рублей. Годом раньше в Ингушетии на ремонт пяти многоквартирных домов было направлено 2,211 млн рублей из федеральной казны и почти 10 млн рублей — из региональной.

При этом, по словам Цолоева, были выполнены такие основные виды работ, как ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши и подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.

Всего до 2043 года в Ингушетии предстоит отремонтировать 287 многоквартирных домов, включенных в республиканскую программу.

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На капремонт многоквартирных домов Ингушетии требуется 222 млн рублей

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с взносами на капремонт в Ингушетии по итогам 2015 года была признана неудовлетворительной. Регион оказался на последнем месте среди субъектов РФ по уровню платежей. Так, по данным Минстроя, в республике было собрано всего 423 тысячи рублей — 1,5% от расчетной суммы. Общая же начисленная сумма составляла 27 млн рублей. Глава Ингушетии в связи с такой плачевной ситуацией заявил о смене руководства ряда подразделений в системе ЖКХ, ответственных за капитальный ремонт и содержание многоквартирных домов.

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Капитальный ремонт жилья
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