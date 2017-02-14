Toshiba оставит атомную энергетику США без миллиардов долларов

Токио, , 13:28 — REGNUM Японская компания Toshiba спишет примерно $6,28 млрд активов своего атомного американского бизнеса. Это связно с тем, что владение таким капиталом и серьезные убытки в этой области тянут корпорацию на дно. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает агентство Reuters.

Японская компания оценивает чистый убыток за год, который закончится в марте 2017 года, в $3,44 млрд. При том что годом ранее году корпорация потеряла еще $4,05 млрд после громкого скандала с отчетностью в 2015 году.

Теперь решение о списании миллиардом долларов еще должен утвердить аудитор компании. Кроме того, как заявили в Toshiba, в отставку в скором времени уйдет председатель совета директоров компании Сигенори Сига (Shigenori Shiga), который ранее также возглавлял совет директоров Westinghouse.

Напомним, что в 2015 году Toshiba призналась в искажении отчетностей с 2008 по 2014 год. Корпорация снижала показатели своей прибыли за указанный период по меньшей мере на $1,2 млрд. В Японии с компании взыскали штраф в размере $62,1 млн, а с ее аудитора — Ernst & Young ShinNihon — $17,4 млн. В марте прошлого года в связи с этим открывшимися сведениями Минюст США, а также комиссия по ценным бумагам и биржам страны начали расследование махинаций с отчетностью Toshiba. Согласно версии американских регуляторов, японская компания могла «спрятать» $1,3 млрд своих убытков в Westinghouse Electric.

В начале января прошлого года американская электротехническая и ядерная компания США, «дочка» Toshiba Westinghouse Electric сообщила, что завершила приобретение американской компании CB&I Stone & Webster, занимающейся строительством атомных объектов и их обслуживанием, у расквартированной в Нидерландах инжиниринговой и строительной компании Chicago Bridge & Iron. Как сообщали в Toshiba, в июне Chicago Bridge & Iron подала иск против Westinghouse Electric, что стало частью их спора о стоимости приобретенных Westinghouse активов. Сделка подразумевала возможность изменения ее цены в зависимости от оценки активов. Причем после соответствующего сообщения, стоимость акций японской компании упала на 11,6% в связи с опасениями инвесторов за будущее компании.

Уже в декабре 2016 года Toshiba сообщила, что планирует списать несколько миллиардов долларов инвестиций, связанных с американским бизнесом атомной энергетики. Это, в свою очередь, ставит под удар план оптимизации корпорации после скандала в 2015 году. По словам представителей японского предприятия, списания вызваны пересчетом балансовой стоимости компании, приобретенной американской атомной «дочкой» Toshiba, Westinghouse Electric. Однако тогда точный размер списаний еще не был определен.

Ранее ИА REGNUM писало, что Toshiba намерена отказаться от своих проектов в Великобритании и Индии по строительству АЭС. Виной тому убытки, которые понесла компания из-за своего американского атомного бизнеса. В первую очередь это известия стало печальным для Великобритании, так как под угрозой оказывается ядерное будущее страны. Индия тоже делает большую ставку на развитие своих АЭС.

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Позднее отмечалось, что судьба строительства АЭС в Индии компанией Westinghouse Electric прояснится через месяц. Представитель Департамента по атомной энергии Индии Секхар Басу заявлял, что окончательного решения по этому поводу пока не принято. Переговоры продолжаются о возведении станций продолжаются.

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