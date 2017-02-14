Вторник, 14 Февраля 2017 года
14:41:18 МСК

В 40 млрд рублей обойдется государству сборка шести Ил-96-400 в Воронеже

Экономика
Первый самолет планируется поднять в небо в 2019 году
Самолёт Ил-96
MariaPC
Самолёт Ил-96

Воронеж, 14 февраля 2017, 13:13 — REGNUM  В сумму более 40 млрд рублей оцениваются расходы государственного бюджета на закупку первых шести модернизированных дальнемагистральных самолетов Ил-96−400М, которые, как ожидается, будут собираться Воронежским акционерным самолетостроительным обществом (ВАСО). Стоимость одного самолета составляет семь миллиардов рублей.

Как сообщил «Коммерсантъ», «правительство начало предметные обсуждения планов реанимации выпуска дальнемагистральных самолетов Ил-96−400М. В ближайшее время министерства должны подготовить график выбытия из эксплуатации иностранных самолетов и разработать план их замещения российскими». При этом первым покупателем шести самолетов должно стать государство — на это потребуется 40 млрд рублей.

По данным издания, министерством промышленности и торговли, министерством обороны и «Объединенной авиастроительной корпорацией» разработаны варианты по глубокой модернизации пассажирской версии самолета Ил-96−400М. С 2017 по 2019 год на опытно-конструкторские работы планируется выделить 17,2 млрд рублей. Впрочем, чтобы сократить сроки работ, при создании опытных образцов могут использовать уже ранее выпущенные грузовые версии Ил-96−400Т.

По сообщению источников издания, также в ближайшее время необходимо выбрать компанию для приобретения и передачи в лизинг шести Ил-96−400М. Основным претендентом называется «Ильюшин Финанс Ко». Назван и потенциальный эксплуатант — компания Red Wings.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 февраля стало известно, что между ОАК и Авиационным комплексом им. Ильюшина заключен контракт на проведение опытно-конструкторских работ по созданию модернизированного пассажирского самолета Ил-96−400М. Серийное производство самолетов планируется запустить на Воронежском авиазаводе.

Первый опытный экземпляр самолета должен подняться в небо в 2019 году.

Широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский самолет Ил-96−400М будет создан как модернизированная версия самолета Ил-96−300. Фюзеляж авиалайнера будет удлинен на 9,65 метров, в качестве силовой установки будут использоваться более мощные двигатели ПС-90А1 взамен ПС-90А, что позволит повысить топливную эффективность. Новый самолет сможет перевозить одновременно до 390 пассажиров.

ПАО «ВАСО» входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Выпускает широкофюзеляжные лайнеры Ил-96−300, Ил-96−400. Также на предприятии ведется сборка опытного образца военного транспортного самолета Ил-112В.

Читайте ранее в этом сюжете: Модернизированный самолет Ил-96-400М будут производить в Воронеже

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиастроение
Главное сегодня
NB!
14.02.17
Ашот ПогосянЛюбовь – это встреча с самим собой
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
14.02.17
Николай Любимов назначен врио губернатора Рязанской области
РязаньРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
14.02.17
Владимир Добрынин Британии нужен Brexit, чтобы возвыситься над ЕС
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
14.02.17
«Отставка Майкла Флинна — провокация»
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
14.02.17
Польский генерал: «Для Мачеревича смоленская трагедия – просто инструмент»
ВаршаваПольша Катастрофа Ту-154 с руководителями Польши под Смоленском Политика
NB!
14.02.17
Дело Чудновец как маркер пробелов в законодательстве
ЕкатеринбургРоссия Убийства и жестокое обращение с детьми Общество
NB!
14.02.17
Горящая «Башнефть», платный выезд, замуж в 15 лет: Башкирия за неделю
УфаРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
14.02.17
Губернатор Рязанской области ушел в отставку
РязаньРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
14.02.17
Губернаторам предложили увольнять чиновников за взятки подчиненных
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 14 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
14.02.17
«Ростех» планирует подписать контракт на поставку С-400 в Индию в 2017 г
Нью-ДелиИндия Военно-промышленный комплекс Экономика
NB!
14.02.17
Отдать Курилы Японии — значит отдать Курилы США
ТокиоЯпония Курильские острова и Япония Политика
NB!
14.02.17
Законопроект о принудительной конфискации внесен в Госдуму
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Алёна Зеленина Порты: Литва не боится конкуренции с Калининградом
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
14.02.17
«Союз между Израилем и Америкой станет сильнее» — Нетаньяху вылетел в США
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
14.02.17
Суд в США отклонил иск индейцев против нефтепровода Dakota Access
ВашингтонСША Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
14.02.17
В Австрии арестовали Гитлера
ВенаАвстрия Усиление правых в Европе Общество
NB!
14.02.17
Саркис ЦатурянСемнадцатый год: США больше не капитулируют, Китай больше не отступает
ВашингтонСША Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
13.02.17
«Газпром»: Транзит газа через Украину становится все более ненадежным
МоскваРоссия Газопроводы «Южный поток» / «Турецкий поток» Экономика
NB!
13.02.17
Григорий ГаранинНовая русская угроза — интернет-суицид: Казахстан за неделю
АстанаКазахстан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
13.02.17
Дмитрий БуяновСталин и его ученики
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
13.02.17
Сергей Котельников«Озоновая дыра» в системе национальной безопасности России
МоскваРоссия Проблемы экологии Экономика
ещё главное