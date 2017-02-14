Вторник, 14 Февраля 2017 года
14:41:01 МСК

Депутаты ГД будут еженедельно заслушивать информацию по выплатам шахтерам

Экономика
Тема погашения задолженности шахтерам неоднократно поднималась депутатами Госдумы
Пьер Полюс. Шахтёр. 1960 Пьер Полюс. Шахтёр. 1960

Москва, 14 февраля 2017, 13:12 — REGNUM  Депутаты Госдумы будут еженедельно заслушивать информацию о погашении задолженности по зарплате шахтерам Гуково в Ростовской области. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля, об этом заявил журналистам первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

«Дополнительно договорились о том, что еженедельно будем заслушивать информацию о ходе погашения задолженности перед шахтерами Гуково, поскольку мы эту тему взяли, чтобы мы ее двигали», — отметил он.

Ранее в ходе дискуссии на пленарном заседании 10 февраля депутаты Госдумы отказались приглашать шахтеров Гуково (Ростовская область) в Москву, чтобы не политизировать вопрос с выплатами им задолженности по зарплате.

Читайте также: «Шахтёры умерли от бессилия и устали от лжи»: горняки ответили депутатам ГД

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выплаты шахтёрам Ростовской области возобновились после сверки списков. Накануне гуковским горнякам перечислили 920 тыс. рублей за декабрь 2015 года. Всего с августа 2016 года по февраль 2017 года были погашены долги перед горняками организаций «Замчаловский антрацит», «Горный проходчик», «Ростовгормаш» и «Алмазная» на общую сумму 119 млн рублей. Полностью погасить задолженность планируется до 1 июля текущего года.

Напомним, что накануне гуковские шахтеры написали отрытое письмо депутатам Госдумы. В обращении говорится, что народные избранники отказались слышать людей, несмотря на все их предвыборные лозунги. «Мы просим дать нашу точку зрения на ситуацию, так как она не прозвучала», — обратились угледобытчики.

Читайте ранее в этом сюжете: Гуковским шахтёрам возобновили выплаты: перечислено 920 тыс. рублей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения в сфере выплат заработной платы
Главное сегодня
NB!
14.02.17
Ашот ПогосянЛюбовь – это встреча с самим собой
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
14.02.17
Николай Любимов назначен врио губернатора Рязанской области
РязаньРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
14.02.17
Владимир Добрынин Британии нужен Brexit, чтобы возвыситься над ЕС
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
14.02.17
«Отставка Майкла Флинна — провокация»
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
14.02.17
Польский генерал: «Для Мачеревича смоленская трагедия – просто инструмент»
ВаршаваПольша Катастрофа Ту-154 с руководителями Польши под Смоленском Политика
NB!
14.02.17
Дело Чудновец как маркер пробелов в законодательстве
ЕкатеринбургРоссия Убийства и жестокое обращение с детьми Общество
NB!
14.02.17
Горящая «Башнефть», платный выезд, замуж в 15 лет: Башкирия за неделю
УфаРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
14.02.17
Губернатор Рязанской области ушел в отставку
РязаньРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
14.02.17
Губернаторам предложили увольнять чиновников за взятки подчиненных
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 14 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
14.02.17
«Ростех» планирует подписать контракт на поставку С-400 в Индию в 2017 г
Нью-ДелиИндия Военно-промышленный комплекс Экономика
NB!
14.02.17
Отдать Курилы Японии — значит отдать Курилы США
ТокиоЯпония Курильские острова и Япония Политика
NB!
14.02.17
Законопроект о принудительной конфискации внесен в Госдуму
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Алёна Зеленина Порты: Литва не боится конкуренции с Калининградом
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
14.02.17
«Союз между Израилем и Америкой станет сильнее» — Нетаньяху вылетел в США
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
14.02.17
Суд в США отклонил иск индейцев против нефтепровода Dakota Access
ВашингтонСША Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
14.02.17
В Австрии арестовали Гитлера
ВенаАвстрия Усиление правых в Европе Общество
NB!
14.02.17
Саркис ЦатурянСемнадцатый год: США больше не капитулируют, Китай больше не отступает
ВашингтонСША Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
13.02.17
«Газпром»: Транзит газа через Украину становится все более ненадежным
МоскваРоссия Газопроводы «Южный поток» / «Турецкий поток» Экономика
NB!
13.02.17
Григорий ГаранинНовая русская угроза — интернет-суицид: Казахстан за неделю
АстанаКазахстан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
13.02.17
Дмитрий БуяновСталин и его ученики
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
13.02.17
Сергей Котельников«Озоновая дыра» в системе национальной безопасности России
МоскваРоссия Проблемы экологии Экономика
ещё главное