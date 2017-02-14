Депутаты ГД будут еженедельно заслушивать информацию по выплатам шахтерам

Москва, , 13:12 — REGNUM Депутаты Госдумы будут еженедельно заслушивать информацию о погашении задолженности по зарплате шахтерам Гуково в Ростовской области. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля, об этом заявил журналистам первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

«Дополнительно договорились о том, что еженедельно будем заслушивать информацию о ходе погашения задолженности перед шахтерами Гуково, поскольку мы эту тему взяли, чтобы мы ее двигали», — отметил он.

Ранее в ходе дискуссии на пленарном заседании 10 февраля депутаты Госдумы отказались приглашать шахтеров Гуково (Ростовская область) в Москву, чтобы не политизировать вопрос с выплатами им задолженности по зарплате.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, выплаты шахтёрам Ростовской области возобновились после сверки списков. Накануне гуковским горнякам перечислили 920 тыс. рублей за декабрь 2015 года. Всего с августа 2016 года по февраль 2017 года были погашены долги перед горняками организаций «Замчаловский антрацит», «Горный проходчик», «Ростовгормаш» и «Алмазная» на общую сумму 119 млн рублей. Полностью погасить задолженность планируется до 1 июля текущего года.

Напомним, что накануне гуковские шахтеры написали отрытое письмо депутатам Госдумы. В обращении говорится, что народные избранники отказались слышать людей, несмотря на все их предвыборные лозунги. «Мы просим дать нашу точку зрения на ситуацию, так как она не прозвучала», — обратились угледобытчики.

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