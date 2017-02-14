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АИЖК прогнозирует рост выдачи ипотечных кредитов в 2017 году на 15−20%

Экономика
Улучшить свои жилищные условия хотят не менее 40% российских семей
Ипотечные кредиты
Images Money
Ипотечные кредиты

Москва, 14 февраля 2017, 12:48 — REGNUM  Ипотечное кредитование в России продолжает активно развиваться: по итогам прошлого года объем выданных ипотечных кредитов составил около 1,5 трлн рублей, а объемы ипотечного кредитования в период с 2004 по 2016 год выросли в 27 раз. Об этом заявил генеральный директора Агентства ипотечного жилищного кредитования ИА REGNUM, сообщили в АИЖК.

Плутник отметил, что российские ипотечные заемщики являются одними из самых надежных в мире, так как уровень просрочки по ипотечным кредитам в России не превышает 3%. И, по его мнению, в последние годы наблюдается тенденция роста спроса на более качественное жилье, даже несмотря на то, что цена на него выше.

В АИЖК прогнозируют рост выдачи ипотечных кредитов в 2017 году минимум на 15−20%. Улучшить свои жилищные условия хотят не менее 40% российских семей, а ипотека является основным каналом его приобретения в собственность.

На текущий момент, по данным АИЖК, общий объем портфеля ипотечных кредитов составляет 4,5 трлн рублей, количество выданных кредитов с 2005 года превысило 6 миллионов.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ РФ, в России объем предоставленных банками в 2016 году ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) достиг 1,5 трлн рублей, что стало вторым по величине результатом (после 2014 года) за всю историю наблюдений.

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Ипотечное кредитование
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