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Почти половина граждан РФ не ощущает на себе последствий западных санкций

Экономика
Почти никто из опрошенных не знает о санкциях, которые были введены в нефтегазовой сфере
Санкции
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Москва, 14 февраля 2017, 12:37 — REGNUM  Чуть больше половины российских граждан ощущает на себе последствия введённых Западом в отношении России санкционных ограничений. Соответствующие данные, полученные в ходе соцопроса, обнародовала компания ФОМ.

«Влияние западных санкций на свою жизнь называют существенным 24% опрошенных, несущественным — 25%, 46% никакого влияния не отмечают», — сообщается в комментариях к опросу.

Влияние санкций на экономику России половина граждан воспринимает положительно. Отрицательными для экономики их сочли четверть респондентов, а по мнению 15% — влияния на российскую экономику нет вообще.

«Так или иначе, в правильности решения ввести «антисанкции» уверены 80% населения», — сообщают исследователи общественного мнения.

Большинство опрошенных знает о введении Западом санкций, касающихся ограничений на поставку продуктов, товаров, торговых ограничений: таких людей 46%. О санкциях в нефтегазовой сфере осведомлено не более двух процентов опрошенных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 февраля госсекретарь министерства иностранных дел Норвегии Марит Бергер Рьосланд во время украинско-норвежских консультаций. заявила, что Осло выступает за сохранение «ограничительных мер» против России до тех пор, пока стороны конфликта на востоке Украины не выполнят Минские договорённости.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Украины: Норвегия поддержала сохранение санкций против РФ

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