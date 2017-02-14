Безработица в Эстонии за 2016 год достигла почти 7%

Всего на рынке труда Эстонии в 2016 году были заняты 644600 человек из 691400 экономически активных людей (от 15 до 74 лет)

Таллин, , 12:16 — REGNUM Официальный уровень безработицы в Эстонии составил по итогам 2016 года 6,8% (46 700 человек), увеличившись по сравнению с 2015 годом на 0,6%. Об этом ИА REGNUM сегодня, 14 февраля, сообщили в Департаменте статистики Эстонии. Из 46 700 безработных большую часть составили мужчины — 26 400 к 20 200 женщин. В четвертом квартале число безработных в стране увеличилось на 1200 человек, или на 0,2% к соответствующему периоду 2015 года.

Отмечается, что по итогам года общий уровень занятости трудоспособного населения составил 65,6%, что примерно соответствует уровню 2015 года (65%). В то же время на рынок труда за год вышли дополнительно 8300 человек трудоспособного возраста, в том числе, благодаря трудовой реформе среди инвалидов. Всего на рынке труда Эстонии в 2016 году были заняты 644 600 человек из 691 400 экономически активных людей (от 15 до 74 лет).

Департамент статистки проводит исследование рынка труда Эстонии по заказу Министерства социальных дел с 1995 года. Каждый квартал в нем участвуют до 5000 человек трудоспособного возраста (15−74 года). Используется общая для всех стран Евросоюза методика.