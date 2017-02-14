Зарабатывать меньше, но добираться до работы быстрее готовы 56% граждан РФ

Москва, , 12:10 — REGNUM Жители России мотивированы искать работу в пешей доступности и четко осознают преимущества работы рядом с домом: это экономия времени и значительное снижение расходов. В среднем на 10% готовы снизить свои зарплатные ожидания 56% соискателей, если работа будет расположена не более чем в получасе ходьбы от дома. Таковы данные опроса, проведенного Исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

Так, 28% соискателей согласятся умерить свои зарплатные аппетиты на 5%, если путь до места службы будет отнимать менее 30 минут пешком. 16% кандидатов готовы расстаться с 10% заработка. На 15% снизят зарплатные ожидания 5% опрошенных. На 20%-ное снижение согласны 4% опрошенных. Четверть заработка за работу рядом с домом готовы отдать 3%.

Не согласится умерить свои зарплатные притязания ради удобно и близко расположенной работы каждый третий ищущий работу.

Опрос проведен 3 февраля 2017 года в 206 населённых пунктах во всех округах России. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1600 респондентов.