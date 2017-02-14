Чума наступает: в Крыму — новый случай АЧС

На прошлой неделе карантин был введен в Советском районе республики

Белогорск, Крым, , 12:02 — REGNUM Очередной очаг заболевания африканской чумой свиней выявлен в Республике Крым — на этот раз в Белогорском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Россельхознадзора по Республике Крым и городу Севастополь 14 февраля.

Специалисты Госкомветеринарии на прошлой неделе обнаружили очередное несанкционированное захоронение трупов свиней — на расстоянии 1,7 км севернее от села Алексеевка Белогорского района. Специалисты взяли 24 пробы патологического материала, и позже лабораторные исследования подтвердили: животные погибли от АЧС. Еще одно захоронение было найдено недалеко от первого — и в этом случае было установлено, что все погибшие животные заболели чумой.

В ночь с 10 на 11 февраля падёж свиньи был зафиксирован в личном подсобном хозяйстве в селе Алексеевка. Специалисты подведомственных Госкомветеринарии учреждений отобрали патматериал и 13 проб крови от оставшихся в живых свиней. Исследования проводятся.

13 февраля также на территории Белогорского района были найдены два трупа диких кабанов. Причины гибели животных устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, режим чрезвычайной ситуации введен на территории Советского района Крыма с 4 января из-за угрозы распространения африканской чумы в связи с падежом поголовья свиней в Дмитровском сельском поселении. В начале февраля также в Советском районе был введен карантин — свиньи погибли в селе Лучевое.

В январе власти Крыма отменили карантин по АЧС в Ленинском районе полуострова.

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