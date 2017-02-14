СМИ: Закручивание гаек в банковском секторе продолжится

Москва, , 12:01 — REGNUM «Зачистка банковского сектора — именно так называют политику Центробанка (ЦБ) с момента прихода Эльвиры Набиуллиной на пост главы финансового регулятора. С июня 2013 года более чем у 300 банков были отозваны лицензии. И это лишь начало. «Больше половины пути мы прошли… Период активного оздоровления банковского сектора будет идти еще какое-то время», — отмечает Эльвира Набиуллина. При этом глава банковского регулятора подчеркивает, что снаружи видна только верхушка айсберга — объявления об отзыве лицензий или санациях, между тем «есть много внутренней работы Центрального банка с коммерческими банками, когда мы выявляем нарушения, воздействуем на банки, и они исправляются».

Банк России анонсировал масштабную реформу системы банковского надзора. Громкие случаи, как с банком «Пересвет» и Татфондбанком, стали причиной ужесточения и централизации контроля за банками. Так, до конца 2018 года в каждый из действующих 623 банков будет направлен уполномоченный представитель ЦБ, и для них будут выработаны четкие алгоритмы действий и меры ответственности за допущенные ошибки.

Однако главной проблемой рынка в ЦБ называют все-таки нерадивых банкиров. По мнению главы Банка России, только неотвратимость наказания за финансовые преступления может изменить ситуацию: «если недобросовестные банкиры остаются безнаказанными, да еще и убегают с ворованными деньгами за рубеж, где их не смогут достать, то мы обречены на то, что это будет повторяться».

По оценкам Агентства по страхованию вкладов (АСВ), ущерб от действий руководителей и собственников банков, лишившихся лицензий, составляет в общей сложности свыше 500 млрд рублей. Причем, более чем в 80% случаев причины банкротства имеют криминальный характер: они связаны с выводом активов, когда в результате сомнительных, экономически не обоснованных операций, которые проводятся с ведома или в интересах владельцев банков, причиняется значительный финансовый ущерб. Зачастую сложно установить связь между управляющими и реальными владельцами банка.

Самым известным судебным разбирательством, в котором АСВ удалось доказать связь бенефициара с банком и принятие им решений, стала тяжба с основателем Межпромбанка Сергеем Пугачевым. В апреле 2015 г. Арбитражный суд Москвы вынес решение о привлечении Сергея Пугачева к субсидиарной ответственности по обязательствам банка на 75,6 млрд рублей. Все его жалобы в вышестоящие инстанции отклонили, и в феврале решение российского суда было признано и приведено в исполнение на территории Англии и Уэльса — соответствующее решение вынес Высокий суд Лондона. В мае нынешнего года АСВ добилось, чтобы на активы Пугачева во Франции, Люксембурге и на Каймановых островах были наложены обеспечительные меры.

Однако ситуация, когда к ответственности привлекаются реальные собственники банка, все же — исключение из правил, Также как и случаи, когда при отзыве лицензии банк обладает достаточными активами для расчета с кредиторами. Ведь обычно банк заканчивает жизнь с «дырой» в капитале, а его кредиторы получают лишь часть своих средств. По словам бывшего руководителя АСВ Александра Турбанова, произошло несколько «чудес» такого рода. После завершения процедуры банкротства в 90 банках в 6 из них удалось погасить 100% требований кредиторов всех очередей. Но там, по словам эксперта, был очень существенный фактор, который помог выйти на данный результат: наличествовало конструктивное сотрудничество с топ-менеджерами и собственниками банков.

То, что ситуация, когда банк расплатился со всеми кредиторами, — редкий случай для банковской системы, подтверждает руководитель банковских рейтингов агентства АКРА Кирилл Лукашук. «Среди таких банков самые яркие примеры — это «Мой банк», Банк24.ру и «Связной», который вплоть до отзыва лицензии снижал объем обязательств перед незастрахованными кредиторами». Так, Банк расчетов и сбережений (БРиС) лишился лицензии 3 августа 2015 года, а к 20 мая 2016 года рассчитался практически со всеми кредиторами. Общий объем выплат кредиторам составил 1,3 млрд рублей, при реальных активах в банке на 2,3 млрд рублей. А Торгово-строительный банк (ТСБ) не только исполнил все обязательства перед кредиторами в процессе ликвидации (0,7 млрд рублей обязательств при активах 1,8 млрд рублей), но и остаток капитала возвратил учредителям банка. В конце 2014 года акционер лишившегося лицензии «Моего банка» Глеб Фетисов перевел 14,2 млрд рублей для погашения обязательств перед кредиторами. Также со своими клиентами расплатился Банк24.ру, у которого ЦБ отозвал лицензию за проведение сомнительных операций. После отзыва лицензии у банка его конкурсная масса была наполнена за счет возвращения межбанковских кредитов контрагентов — банков группы «Лайф».

Честные банкиры — это явление в наше время практически невозможное. Именно поэтому закручивание гаек в банковском секторе продолжится. Когда все наладится — сказать не берется и регулятор. По словам Эльвиры Набиуллиной, «мы надеемся прийти к той ситуации, когда количество отзывов лицензий будет измеряться единицами в год. Но на это уйдет еще несколько лет».