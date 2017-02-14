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В Оренбуржье доходы в областной бюджет уменьшились на 1 млрд рублей

Экономика
По итогам 2016 года в областной бюджет поступило 58 млрд 113,5 млн рублей. По сравнению с 2015 годом поступления налоговых и неналоговых доходов снизились на 1 млрд 108,2 млн рублей

Оренбург, 14 февраля 2017, 11:51 — REGNUM  Доходы консолидированного бюджета Оренбургской области по налоговым и неналоговым доходам в 2016 году составили 74 млрд рублей. Выполнение доходов составило 100,2%. В областной бюджет поступило 58,1 млрд рублей, выполнение — 99,9% к бюджетным назначениям. По сравнению с 2015 годом в консолидированный бюджет поступило меньше на 170,4 млн рублей. При этом поступления в областной бюджет сократились на 1,1 млрд рублей, а в бюджеты муниципальных образований увеличились на 931,7 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Минфине.

По данным Федеральной налоговой службы Оренбургской области, на уменьшение налоговых поступлений оказал влияние налог на добычу нефти, который снизился на 17,4% (17,6 млрд рублей) в результате уменьшения налоговой ставки на нефть на 15,8% (1025 рублей за тонну) и объема добычи нефти, включая газовый конденсат, на 6,1%.

Поступление налога на прибыль организаций за январь-ноябрь 2016 года уменьшилось на 14,3% (3,8 млрд рублей), в том числе — ПАО «Оренбургнефть», состоящего на учете в Межрегиональной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №1, на 3,7 млрд рублей (или в 1,4 раза) в связи с уменьшением налоговой базы по прибыли за счет списания убытков прошлых налоговых периодов и снижения экспортной выручки от реализации нефти из-за падения цены на нефть на 30,5%.

Поступления от налогоплательщиков, находящихся на территории Оренбургской области и входящих в консолидированную группу ПАО «Газпром», которое состоит на учете в Межрегиональной ИФНС России как один из крупнейших налогоплательщиков, уменьшились на 1,3 млрд рублей (или в 2,5 раза) по двум причинам. Во первых, из-за возврата на расчетный счет в январе 2016 года в сумме 1,1 млрд рублей по уточненной налоговой декларации к «уменьшению» за девять месяцев 2015 года в результате снижения реализации газа горючего природного на внутренним рынке на 6,4% и на экспорт на 5,8%. Во-вторых, из-за зачета платежей в апреле 2016 года по начислениям за первый квартал 2016 года из переплаты в сумме 1,1 млрд рублей, которая образовалась в результате представления налоговой декларации к «уменьшению» за 2015 год в результате снижения выручки от продажи газа горючего природного на внутренним рынке на 2% (снижение реализации газа на 6%) и на экспорт на 4% (уменьшение реализации на 18%), а так же снижения внереализационных доходов из-за от отрицательных курсовых разниц.

Уменьшились поступления по налогу на добычу газа горючего природного на 7,3%(или 817 млн рублей) за счет снижения объема добычи крупнейшими налогоплательщиками в связи с уменьшением объема добычи и изменением налоговой ставки.

Поступления по налогу на добавленную стоимость составил 33,9 млрд рублей, что на 1,3% (или 454 млн рублей) ниже аналогичного периода 2015 года по причине неуплаты текущих начислений. Недоимка увеличилась в 1,6 раза или на 0,5 млрд рублей и на 1 декабря 2016 года составила 1,4 млрд рублей.

По итогам 2016 года в структуре областного бюджета лидирующие позиции занимают налоги на прибыль организаций (40%), на доходы физических лиц (27,8%), на имущество организаций (15,4%), акцизы по подакцизным товарам (10,6%).

Налога на прибыль организаций в бюджет поступило в сумме 23 млрд 263,8 млн рублей. Акцизов по подакцизным товарам в целом поступило в бюджет 6 млрд 144,7 млн рублей. По сравнению с 2015 годом поступления акцизов увеличились на 46,5%, или 1 млрд 951,6 млн рублей.

Налога на имущество организаций в бюджет поступило 8 млрд 939,1 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налога поступило больше на 404,7 млн рублей, или 4,7%.

«Эффективно управляя финансовыми потоками, мы смогли сократить государственный долг области на 532,6 млн рублей. Рыночный долг области в течение года уменьшили на 1 млрд 665,6 млн рублей», — сказала первый заместитель министра финансов Оренбуржья Татьяна Терскова.

По состоянию на 1 января 2017 года госдолг региона составляет 28,5 млрд рублей. Долговая нагрузка не увеличилась, а расходы на обслуживание государственного внутреннего долга по сравнению с прошлым годом уменьшились на 273,1 млн рублей. Как подчеркнули в Минфире Оренбуржья, объем государственного долга области и расходов на обслуживание государственного внутреннего долга соответствуют параметрам, утвержденным Бюджетным кодексом Российской Федерации.

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Региональные и муниципальные бюджеты - 2016
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