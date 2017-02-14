Объем долгов по автокредитам в РФ вырос на 6,7%

Москва, , 11:29 — REGNUM В 2016 году в России просроченная задолженность свыше 30 дней по автокредитам выросла на 6,7% (или на 6,5 млрд рублей) и по состоянию на 1 января 2017 года достигла 102,4 млрд рублей. (на 1 января 2016 года — 95,9 млрд рублей). Такие данные представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом общий объем действующих автокредитов на 1 января 2017 года составил 1,02 трлн рублей, сократившись за год на 6,5% (или 70 млрд рублей) ( на 01.01.2016 г. — 1,09 трлн рублей).

Таким образом, доля просрочки в этом сегменте розничного кредитования к общему объему портфеля автокредитов на начало текущего года составила 10,1%, увеличившись за год на 1,3 процентного пункта ( на 01.01.2016 г. — 8,8%) .

Самая высокая динамика роста доли просроченной задолженности к общему объему действующих автокредитов отмечена в Республике Алтай (+7,8 п.п.), Ненецком АО (+7,6 п.п.) и Тверской области (+6,1 п.п.).

В то же время в ряде регионов доля просрочки в портфеле автокредитов снизилась. Самое серьезное снижение продемонстрировали Чеченская Республика (-7,4 п.п.), Республика Ингушетия (-3,4 п.п.) и Республика Адыгея (-1,7 п.п.).