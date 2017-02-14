Дело о хищении 237 млн рублей пайщиков Ставрополья ушло в суд

Ставрополь, , 11:23 — REGNUM



В Ставропольском крае дело о хищении более 237 млн рублей пайщиков микрофинансовой организации направлено в суд. Глава фирмы предлагал пайщикам вкладывать средства под высокий процент.

Генеральный директор кредитно-потребительского кооператива «Орбита» и микрофинансовой организации «Орбита» Константин Пилипилиади заподозрен в обмане более 400 пайщиков фирмы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Обвиняемый предложил пайщикам фирмы вкладывать средства под высокий процент. За пользование денежными средствами кредитно-потребительский кооператив должен был компенсировать пайщикам от 18 до 35,7% годовых.

Бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке. Пайщики вложили средства, но ни процентов, ни своих денег обратно получить уже не смогли. Все средства были похищены.

Глава фирмы попал под статью «Мошенничество». Прокурор города Пятигорска утвердил обвинительное заключение по этому уголовному делу. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Ставропольском крае рассматривается еще целый ряд дел о крупных мошенничествах. Так, в декабре минувшего года в Ставрополе начался судебный процесс по делу об автомошенничестве на 300 млн рублей. Глава ООО «АльфаКар Кавказ» и ряда других компаний по продаже автомобилей Эмиль Гашимов обвинен в обмане 490 покупателей.

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В следственных органах идёт работа над делом о мошенничестве строительной компании «АртСтройТехно» на сумму порядка 740 млн рублей. Потерпевшими по делу должны числиться 816 дольщиков 15 домов, которые должна была построить компания.

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