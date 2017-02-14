Большинство граждан жалуются на исполнение бюджета и чиновников – СП РФ

Также граждан волнует ситуация в промышленности, в сфере здравоохранения и социального обеспечения

Москва, , 11:13 — REGNUM В 2016 году Счетная палата РФ рассмотрела 2405 жалоб, заявлений, ходатайств и предложений от граждан. Как и в 2015 году, наибольшее количество обращений (412) по вопросам исполнения федерального бюджета, сообщается на сайте контрольного органа.

Кроме того, среди самых популярных тем были: защита прав и свобод граждан с жалобами на должностных лиц (312 обращений); промышленность, строительство и транспорт (254 обращения); нарушения в сфере здравоохранения и социального обеспечения (248 обращений); расходование средств бюджетов субъектов Российской Федерации (217 обращений).

В 2015 г. пятерка самых популярных тем обращений выглядела следующим образом: вопросы исполнения федерального бюджета; промышленность, строительство и транспорт; здравоохранение и социальное обеспечение; расходование средств бюджетов субъектов РФ; вопросы защиты прав и свобод граждан, с жалобами на должностных лиц.

Непосредственно в аудиторских направлениях в 2016 г. были рассмотрены 379 обращений граждан. Информация из обращений учитывалась при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

Так, в 2016 году аудиторскими направлениями Счетной палаты в рамках контрольных мероприятий проверены материалы 31 обращения граждан. Информацию, содержащуюся в 17 обращениях граждан, предполагается проверить в ходе запланированных на 2017 год контрольных мероприятий.