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Оренбуржье – передовой в ПФО регион по сокращению чиновников

Экономика
За оптимизацией аппарата чиновников последовало и сокращение расходов и на содержание

Оренбург, 14 февраля 2017, 11:12 — REGNUM  Оренбургская область является передовой областью по сокращению численности работников органов государственной власти, отметила на пресс-конференции первый заместитель министра финансов Оренбуржья Татьяна Терскова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства. Также отметим, что укомплектованность оренбуржцев в федеральных органах в январе-сентябре 2016 года составила 93,9%; в региональной исполнительной власти — 96,5%; в муниципальной — 97,5%.

По результатам данных Росстата по итогам 2016 года показатель соотношения численности работников органов исполнительной власти к численности населения по субъектам Приволжского федерального округа показал, что область занимает последнее место в рейтинге (14 место). Данный показатель составил — 68 государственных служащих на 100 тыс. населения области при среднем показателе — 100 государственных служащих.

Кроме того, Терскова обратила внимание на результаты проведения оптимизационных мероприятий в 2016 году. В результате сокращения штата чиновников снизились расходы на содержание органов власти с 2,2 млрд до 2 млрд рублей. Фактическое исполнение норматива составило — 2,6% при установленном показателе в 3%.

Читайте ранее в этом сюжете: В органах исполнительной власти Оренбуржья средняя зарплата – 53106 руб

Читайте развитие сюжета: У оренбургских чиновников самая высокая зарплата в ПФО

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