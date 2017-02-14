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«Эпоха дорогой нефти не за горами»

Экономика
Уже в ближайшие несколько лет чёрное золото вернется на уровень $80 и даже на $100 за баррель, заявила эксперт
Нефть
ptra
Нефть

Москва, 14 февраля 2017, 10:52 — REGNUM  Ситуация с уменьшением открытий новых месторождений нефти закономерна и является продолжением общемировой тенденции к сокращению запасов традиционной нефти в мире. За 2015 год, например, месторождений нефти и газа в мире было открыто больше, но их совокупные запасы составили всего 2,8 млрд баррелей нефтяного эквивалента, что являлось самым низким уровнем открытий запасов углеводородов с 1954 года, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

«Аналитическое агентство Wood Mackenzie в прошлом году предупреждало, что в 2035 году мир может столкнуться с дефицитом нефти. А инвестиционный банк Goldman Sachs в 2016 году выпустил обзор, в котором заявил, что двухлетний период избыточного предложения нефти подошел к концу, и ему на смену идет эпоха дорогой нефти», — напомнила эксперт.

«В свою очередь санкции, введенные против крупнейших российских нефтяных компаний, также способствуют сокращению инвестиций в геологоразведку, особенно на шельфе, а ведь именно там и можно все еще обнаружить крупные месторождения. Таким образом, есть объективный тренд к росту цены нефти, который еще и подогревается антироссийскими санкциями, и это негативное последствие санкций для самого Запада, однажды отметил на одной из пресс-конференций президент России Владимир Путин. Но западные «партнеры» России, по всей видимости, отнеслись к этому предупреждению легкомысленно, иначе бы всерьез задумались об отмене санкций, ведь дорогостоящая нефть им невыгодна», — пояснила Мильчакова.

Теоретически из этого наблюдения экспертов можно сделать вывод, что нефть уже в ближайшие несколько лет вернется на уровень $80 и даже на $100 за баррель. Однако в краткосрочном аспекте этому может помешать рост добычи сланцевой нефти в США. Но месторождения сланцевой нефти имеют тенденцию к быстрому исчерпанию, и поэтому в среднесрочной перспективе тренд цены нефти неизбежно будет растущим. Если объемы добычи будут превышать объемы вновь открытых запасов нефти, то возвращение нефти к уровню цен в $100 за баррель и даже выше станет реальностью скорее, чем можно ожидать сегодня. А в ближайшие дни данная новость может оказать поддержку нефтяным котировкам и вывести их на уровень в $57−58 за баррель», — высказала свое мнение эксперт.

Добавим, число месторождений углеводородов, открытых в мире в 2016 году, достигло рекордного минимума за последние 60 лет, сообщила газета Financial Times со ссылкой на аналитический обзор агентства HIS Markit. Так, в 2016 году было открыто всего 174 новых месторождения углеводородов, в то время как за последние 60 лет ежегодно открывалось в среднем 400−500 таких новых месторождений. Кроме того, рекордно падает количество вновь открытых крупных месторождений нефти и газа. За 2016 год объем запасов углеводородов на вновь открытых месторождениях в совокупности составил всего 8,2 млрд баррелей нефтяного эквивалента или около 1 млрд тонн, что несравнимо с объемами запасов таких российских месторождений нефти как Самотлор или Ромашкинское. Однако сегодня и в России уже не открываются новые месторождения нефти с запасами не менее 1 млрд тонн.

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