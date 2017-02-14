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К 2035 году население Петербурга может увеличиться до 6,6 млн человек

Экономика
Правительство Петербурга представило три сценария развития города
Санкт-Петербург. Адмиралтейство. Конец XIX века Санкт-Петербург. Адмиралтейство. Конец XIX века

Санкт-Петербург, 14 февраля 2017, 10:50 — REGNUM  Смольный сформировал три сценария социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2035 года. На заседании городского правительства 14 февраля их представила руководитель комитета экономической политики и стратегического планирования Елена Ульянова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Среднегодовой рост валового регионального продукта (ВРП) по целевому, самому оптимистичному сценарию, составит от 2,3% в период с 2017 по 2020 годы, и достигнет 5% к 2035 году. «Данное предположение исходит из того, что основной прирост обеспечат приоритетные сегменты экономики. Среднегодовой рост фармацевтической промышленности прогнозируется на уровне 6%, в сфере информационных технологий и научных исследований — 10%, в туризме — более 8%», — сказала Ульянова.

Среднегодовой рост ВРП от оптовой и розничной торговли составит 5%, причем наибольшая доля останется за оптовой торговлей нефтепродуктами по месту регистрации компаний. Ожидается, что драйвером роста в розничной торговле станет рост потребительского спроса за счет увеличения количества жителей и их зарплат.

Как прогнозируется, численность населения Санкт-Петербурга составит 6 млн 600 тыс. человек к 2035 году. При этом увеличение будет обеспечено естественным приростом только на 30%. Ожидается, что общий коэффициент рождаемости сохранит положительную динамику. Кроме того, рост продолжительности жизни увеличит нагрузку на трудоспособных граждан.

Для справки: по данным Петростата, на 1 декабря 2016 года в Петербурге постоянно проживало 5 млн 273 тысячи человек. За прошлый год число жителей города возросло более чем на 47 тысяч человек.

Доля обрабатывающей промышленности, согласно этому прогнозу, снизится примерно до 16%, произойдет рост удельного веса фармацевтической промышленности и машиностроения, доля строительства, напротив, сократится. Доля туризма вырастет практически вдвое.

Ульянова обратила внимание, что доля инвестиций в ВВП Швеции, занимающей первые строчки в рейтингах инновационных экономик, составляет 24,5%, в Австрии — 22%, в Германии — 19%. «Согласно прогнозам, среднегодовой темп роста инвестиций по целевому варианту составит 7% в период с 2020 по 2025 год, более 8% к 2035 году. Доля инвестиций в ВРП увеличится до 25% к 2035 году, доля иностранных инвестиций существенно не изменится», — сказала Ульянова.

Самый пессимистичный, «базовый» сценарий предполагает инерционное развитие Петербурга в условиях сохранения негативной динамики макроэкономических показателей. Он предполагает умеренное восстановление роста экономики до 3% в год, рост производительности труда составит 3,1% ежегодно и 3,5% к 2035 году. Существенный вклад в ВРП будут вносить традиционные для Петербурга обрабатывающие производства, ВРП увеличится от 18% до 20%. По этому сценарию, численность населения города за счет естественного прироста к 2035 году увеличится до 5,8 млн человек.

Согласно сценарию «Базовый плюс», рост ВРП прогнозируется до 4,6% к 2035 году. Производительность труда должна расти более высокими темпами и достигнет 104%, но этого роста будет недостаточно для обеспечения потребностей экономики в трудовых ресурсах только за счет естественного прироста населения, потребность к 2035 году составит 709 тыс. человек. Рост численности населения составит около 1 млн человек, из которых 65% — за счет притока высококвалифицированных мигрантов.

Губернатор Георгий Полтавченко назвал прогнозы «четкими и понятными», призвал подчиненных выдерживать «направление к росту», но не забывать о том, что от повышения роботизации и автоматизации промышленности многие люди могут остаться без работы, и необходимо продумать, в каких сферах их можно занять. «Разумеется, в прогнозы будут вноситься корректировки после опубликования федерального прогноза правительства», — добавил градоначальник.

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