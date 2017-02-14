Еврокомиссия обещает экономикам Прибалтики рост более 2% в год

При этом и инфляция также будет «откусывать» от роста не менее 2% ежегодно

Таллин, , 10:40 — REGNUM Ближайшие годы экономика Эстонии, Латвии и Литвы будет развиваться позитивно, рост составит не менее 2% в 2017 и 2018 годах. Об этом ИА REGNUM сегодня, 14 февраля, сообщили в эстонском представительстве Еврокомиссии со ссылкой на опубликованный прогноз. При этом, по оценкам Еврокомиссии, рост экономики Эстонии окажется в 2017 году самым медленным — 2,2%. В Литве он составит 2,9%, в Латвии — 2,8%. Также худшим будет рост эстонского ВВП и в 2018 году — 2,6% на фоне 3% у Латвии и 2,8% у Литвы.

Отмечается, что по итогам 2016 году ВВП Эстонии увеличился на 1,1%, в Латвии — на 1,6%, Литвы — 2,2%. Таким образом, трехлетний экономический цикл успешней всего среди трех прибалтийских государств преодолеет Литва. В целом в еврозоне рост ВВП составит в 2017 году 1,6%, в 2018 — 1,8%. Это несколько лучше ранее сделанных прогнозов — на 0,1%.

В целом, по прогнозам Еврокомиссии, ВВП Евросоюза вырастет в 2017 и 2018 годах на 1,8%. При этом ожидается резкое ускорение инфляции в еврозоне: с 0,2% в 2016 году до 1,7% в 2017 году и до 1,4% в 2018 году. В Эстонии инфляция прогнозируется в 2017 и 2018 годах — не ниже 2,8%.

В то же время отмечается, что на рост ВВП и экономик Прибалтики могут оказать существенное влияние внешние факторы, среди основных — выход Великобритании из Евросоюза и политика нового президента США Дональда Трампа.