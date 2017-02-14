«Рубль готов к коррекции»

Москва, , 10:11 — REGNUM Российский рубль обновил очередные максимумы и против американской и против европейской валюты. Стоимость доллара снижалась до отметки 57,84, евро — до 61,32. Нисходящий тренд в паре доллар/рубль, зародившийся в середине ноября 2016 года, привел котировки в новый торговый диапазон: 57,50—59,00 рубля за единицу американской валюты, считает ведущий аналитик ГК TeleTrade Александр Егоров.

«Интерес к российским активам в рамках реализации стратегии carry trade превалирует над фактором волатильности на рынке нефти, международные инвесторы ждут реакции на выступление главы ФРС Джанет Йеллен в Конгрессе 14—15 февраля в рамках полугодового отчета. Кроме того, напряжение может возрастать и в свете обещаний президента США Дональда Трампа реализовать «феноменальные» налоговые преобразования. Доллар возвращает к себе интерес на Forex, что может поддержать его курс и на локальном рынке. Давление на рубль могут оказать и резко снижающиеся нефтяные котировки», — пояснил Егоров.

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«В ближайшее время нарастает вероятность давно назревшей коррекции. Сегодня, 14 февраля, в первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар, вероятно, будет торговаться в диапазоне 58,00—58,50», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 14 февраля Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара и евро. Официальный курс доллара опустился на 78,38 копейки и составил 58,0319 рубля. Евро потерял 91,62 копейки и составил 61,7662 рубля. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанной по официальным курсам на 14 февраля, упала на 84,34 копейки — до 59,7288 рубля.