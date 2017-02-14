Вторник, 14 Февраля 2017 года
11:37:32 МСК

«Рубль готов к коррекции»

Экономика
Давление на рубль могут оказать резко снижающиеся нефтяные котировки
Рубль
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубль

Москва, 14 февраля 2017, 10:11 — REGNUM  Российский рубль обновил очередные максимумы и против американской и против европейской валюты. Стоимость доллара снижалась до отметки 57,84, евро — до 61,32. Нисходящий тренд в паре доллар/рубль, зародившийся в середине ноября 2016 года, привел котировки в новый торговый диапазон: 57,50—59,00 рубля за единицу американской валюты, считает ведущий аналитик ГК TeleTrade Александр Егоров.

«Интерес к российским активам в рамках реализации стратегии carry trade превалирует над фактором волатильности на рынке нефти, международные инвесторы ждут реакции на выступление главы ФРС Джанет Йеллен в Конгрессе 14—15 февраля в рамках полугодового отчета. Кроме того, напряжение может возрастать и в свете обещаний президента США Дональда Трампа реализовать «феноменальные» налоговые преобразования. Доллар возвращает к себе интерес на Forex, что может поддержать его курс и на локальном рынке. Давление на рубль могут оказать и резко снижающиеся нефтяные котировки», — пояснил Егоров.

Читайте также: «Рубль отвязался от нефти»

«В ближайшее время нарастает вероятность давно назревшей коррекции. Сегодня, 14 февраля, в первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар, вероятно, будет торговаться в диапазоне 58,00—58,50», — полагает эксперт.

Читайте также: «Доллар выглядит неуверенным»

Как сообщало ИА REGNUM, на 14 февраля Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара и евро. Официальный курс доллара опустился на 78,38 копейки и составил 58,0319 рубля. Евро потерял 91,62 копейки и составил 61,7662 рубля. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанной по официальным курсам на 14 февраля, упала на 84,34 копейки — до 59,7288 рубля.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курсы валют
Главное сегодня
NB!
14.02.17
Передумали? На Колыме собираются вернуть льготы работающим ветеранам труда
МагаданМагаданская областьРоссия Социальные льготы ветеранам войны и труда Общество
NB!
14.02.17
Губернатор Рязанской области ушел в отставку
РязаньРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
14.02.17
Губернаторам предложили увольнять чиновников за взятки подчиненных
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 14 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
14.02.17
«Ростех» планирует подписать контракт на поставку С-400 в Индию в 2017 г
Нью-ДелиИндия Военно-промышленный комплекс Экономика
NB!
14.02.17
Отдать Курилы Японии — значит отдать Курилы США
ТокиоЯпония Курильские острова и Япония Политика
NB!
14.02.17
Законопроект о принудительной конфискации внесен в Госдуму
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Алёна Зеленина Порты: Литва не боится конкуренции с Калининградом
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
14.02.17
«Союз между Израилем и Америкой станет сильнее» — Нетаньяху вылетел в США
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
14.02.17
Суд в США отклонил иск индейцев против нефтепровода Dakota Access
ВашингтонСША Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
14.02.17
В Австрии арестовали Гитлера
ВенаАвстрия Усиление правых в Европе Общество
NB!
14.02.17
Саркис ЦатурянСемнадцатый год: США больше не капитулируют, Китай больше не отступает
ВашингтонСША Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
13.02.17
«Газпром»: Транзит газа через Украину становится все более ненадежным
МоскваРоссия Газопроводы «Южный поток» / «Турецкий поток» Экономика
NB!
13.02.17
Григорий ГаранинНовая русская угроза — интернет-суицид: Казахстан за неделю
АстанаКазахстан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
13.02.17
Дмитрий БуяновСталин и его ученики
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
13.02.17
Сергей Котельников«Озоновая дыра» в системе национальной безопасности России
МоскваРоссия Проблемы экологии Экономика
NB!
13.02.17
Президент Молдавии Додон хочет закупать газ в Иране
КишинёвМолдавия Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
NB!
13.02.17
Александр БеловПрезидент Германии решил спасать земной шар! Еврооптимист!
БерлинГермания Политическая жизнь Германии Политика
NB!
13.02.17
Молдавия и Украина: «региональная солидарность» против России
КишинёвМолдавия Приднестровское урегулирование Политика
NB!
13.02.17
Елена ХаненковаНемецкий Трамп идёт к власти
БерлинГермания Политическая жизнь Германии Политика
NB!
13.02.17
«Страшно интересно»: чего ждут новгородцы от губернатора — «варяга»
Великий НовгородРоссия Выборы губернатора Новгородской области — 2017 Политика
NB!
13.02.17
Дело барда Новикова — выплата денег пайщикам «Бухты Квинс» приостановлена?
ЕкатеринбургРоссия Строительные пирамиды и их жертвы Политика
ещё главное