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В 2016 году мошенники украли с карт граждан РФ более 1 млрд рублей — ЦБ РФ

Экономика
Объем несанкционированных транзакций со счетов юридических лиц сократился вдвое

Магнитогорск, Челябинская область, 14 февраля 2017, 10:04 — REGNUM  В 2016 году объем несанкционированных операций с использованием банковских карт в России снизился до 1,08 млрд рублей. Годом ранее этот показатель составлял 1,15 млрд рублей, заявил на IX Уральском форуме «Информационная безопасность финансовой сферы» первый зампред Банка России Георгий Лунтовский, сообщает корреспондент ИА REGNUM

По его словам, в 2016 году сократился объем несанкционированных транзакций со счетов юридических лиц: он составил 1,9 млрд против 3,8 млрд годом ранее.

Также в 2016 году было выявлено девять покушений на общую сумму в 2,18 млрд рублей на хищения средств банков, находящихся на счетах ЦБ РФ. Мошенники украли 1,5 млрд рублей.

Удельный вес несанкционированных переводов с использованием банковских карт составил 0,002%. ЦБ РФ заявил о необходимости держать этот показатель на уровне до 0,005%. В международных платежных системах он составляет 0,009%.

Также в 2016 году было выявлено девять покушений на общую сумму в 2,18 млрд рублей на хищения средств банков, находящихся на счетах ЦБ РФ. Мошенники украли 1,5 млрд рублей.

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