Минобороны РФ выделит 37,7 млрд рублей на жилищные субсидии военным

В 2016 году жилищные субсидии были предоставлены более 6,3 тысячи военнослужащих

Москва, , 10:01 — REGNUM Средняя сумма жилищной субсидии для военнослужащих составила 5,7 млн рублей в 2016 году. Об этом заявил начальник Департамента жилищного обеспечения Минобороны РФ Сергей Пирогов, сообщили в военном ведомстве.

«На предоставление жилищных субсидий военнослужащим в 2016 году федеральным бюджетом для Минобороны было предусмотрен лимит 36 млрд рублей, за счет которых жилищная субсидия предоставлена более 6,3 тысячи военнослужащих», — отметил Пирогов.

По его словам, бюджетные средства, выделенные в 2016 году, реализованы полностью.

«Средняя сумма выплаченных субсидий составила 5,7 млн рублей», — пояснил начальник департамента и напомнил, что в 2017 году на жилищные субсидии выделено более 37,7 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России с 2012 года очередь на постоянное жилье для военнослужащих снизилась в 2,8 раза — с 82,4 тысячи до 29,8 тысячи военнослужащих. В 2016 году Минобороны РФ обеспечило жильем около 114 тысяч военнослужащих.