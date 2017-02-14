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За год среднедушевые доходы населения Чувашии упали до 17,8 тыс. рублей

Экономика
Это на 3,6% ниже по сравнению с 2015 годом, когда среднедушевые доходы составили 18,5 тыс. рублей
Доходы в Чувашии упали
Иллюстрация: ИА REGNUM
Доходы в Чувашии упали

Чебоксары, 14 февраля 2017, 09:34 — REGNUM  В Чувашии в 2016 году на одного жителя республики приходился ежемесячный доход в среднем 17 834,8 рублей. Это на 3,6% ниже по сравнению с 2015 годом, сообщили ИА REGNUM предварительные данные в Чувашстате.

В том числе, в декабре среднедушевой доход составил 25 930,3 рубля, что на 0,7% меньше, чем было в 2015 году. Напомним, по итогам 2015 года среднедушевые доходы в Чувашии составили 18 491,8 рублей.

По оценочным расчетам, номинальные денежные доходы населения за прошлый год по сравнению с 2015-м сократились на 3,6% — до 264 660,3 млн рублей. В декабре прошлого года по сравнению с декабрем 2015 года номинальные доходы уменьшились на 0,8%, составив 32 066,2 млн рублей.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в 2016 году по сравнению с 2015 годом упали на 9,5%. В декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года реальные доходы уменьшились на 5,9%, к уровню ноября 2016 года возросли на 46,6%.

Основную часть расходов по-прежнему составляют потребительские траты — 73,6% всех денежных доходов населения. На оплату обязательных платежей и взносов приходилось 11,9% доходов, на сберегаемую часть — 13,9%, на приобретение иностранной валюты — 1,6%.

Превышение денежных расходов над доходами населения составило 1%.

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