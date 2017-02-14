КНР и Венесуэла подписали более 20 соглашений на сумму $2,7 млрд

Пекин, , 09:13 — REGNUM 13 февраля в Каракасе состоялась торжественная церемония подписания 22 экономических соглашений между правительствами Китая и Венесуэлы. Общая сумма соглашений составила $2,7 млрд.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал подписание новых соглашений, отметив, что «стратегический альянс Венесуэлы и Китая является фундаментальным и динамичным», пишет «Сина синьвэнь».

Лидер южноамериканской страны привел статистику, согласно которой КНР и Венесуэла успешно реализовали 495 совместных проектов сразу в нескольких областях, еще 205 проектов реализуются в настоящее время.

В ноябре 2016 г. в Каракасе венесуэльский министр нефти Эулохио дель Пино и председатель совета директоров китайской нефтегазовой корпорации CNPC Ван Илинь подписали соглашение об увеличении инвестиций в нефтяную промышленность Венесуэлы. По итогам подписания соглашения, которое состоялось в официальной резиденции президента Боливарианской Республики — Дворце Мирафлорес, глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что благодаря сделке с Китаем добыча нефти будет увеличена до 800 тыс. баррелей в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, соглашение между Венесуэлой и Китаем было заключено на фоне того, что Каракас выступает одним из инициаторов сделки по заморозке уровня добычи нефти странами-экспортерами черного золота.

Читайте ранее в этом сюжете: Венесуэла надеется на «заморозку» нефти, но увеличивает ее добычу