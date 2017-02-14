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В РФ установлены правила исполнения обязательств по оплате энергоресурсов

Экономика
Соответствующие изменения внесены в ряд нормативных правовых актов правительства России

Москва, 14 февраля 2017, 09:13 — REGNUM  Постановлением правительства РФ установлены критерии обеспечения исполнения обязательств по оплате энергоресурсов, которые направлены на укрепление платёжной дисциплины потребителей энергетических ресурсов, сообщается на сайте правительства РФ.

Такие потребители будут обязаны предоставить поставщикам энергетических ресурсов обеспечение исполнения обязательств по их оплате.

Подписанным постановлением определяются:

— критерии, при соответствии которым у потребителей энергоресурсов возникает обязанность предоставлять обеспечение исполнения обязательств по их оплате;

— порядок определения поставщиком энергоресурсов потребителей, соответствующих таким критериям, сроки и порядок уведомления таких потребителей о необходимости предоставления обеспечения;

— порядок формирования и ведения высшим должностным лицом субъекта Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Федерации) перечня потребителей в регионе, в отношении которых установлена обязанность предоставления обеспечения.

Соответствующие изменения внесены в ряд нормативных правовых актов правительства России.

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Правительство России
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