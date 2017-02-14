В России долги по ипотеке в 2016 году достигли 4,5 трлн рублей

Банки за год выдали ипотечных кредитов на 1,5 трлн рублей

Москва, , 09:02 — REGNUM В России объем предоставленных банками в 2016 году ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) достиг 1,5 трлн рублей, что стало вторым по величине результатом (после 2014 года) за всю историю наблюдений, сообщается на сайте Центробанка РФ.

К концу года задолженность по ИЖК достигла 4,5 трлн рублей, превысив уровень 2015 года на 13%. При этом доля валютных кредитов в портфеле сократилась вдвое — до 1,6%.

В декабре прошедшего года на фоне сезонного увеличения спроса, поддержанного завершением госпрограммы субсидирования ипотеки, объем предоставленных ИЖК достиг максимума с марта 2016 года, составив 184 млрд рублей.

Процентная ставка по кредитам в рублях, предоставленным в декабре, напротив, была рекордно низкой за 5 пять лет и составила 11,55% против 12,92% в декабре 2015 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным АИЖК, качество ипотечного портфеля остается на высоком уровне. Доля задолженности без просроченных платежей устойчиво превышает 93%. Доля просроченных ипотечных кредитов не превышает 2,8% от общего ипотечного портфеля. В то же время, в 2010 году доля просроченных платежей превышала 7%.

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