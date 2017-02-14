Вторник, 14 Февраля 2017 года
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«Падение нефти: обратная сторона медали»

Экономика
Падает предложение, но вместе с тем падает и спрос
Нефть
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Москва, 14 февраля 2017, 08:51 — REGNUM  Нефть начала падать в цене. Даже позитивные новости о том, что саудиты сократили объемы добычи больше, чем обещали, не смогли удержать Brent на прежних уровнях. Актив ушел ниже 56,00 дол./баррель и коснулся отметки 55,65. И хотя соглашение, достигнутое странами ОПЕК+, выполняется на 90%, но, по мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алена Афанасьева, есть и обратная сторона медали.

«Да, предложение падает. Но вместе с тем падает и спрос. Одна из наиболее быстро растущих экономик мира упала максимальными за 13 лет темпами. Индия сократила спрос на дизель на 7,8% в январе. А дизель в этой стране отвечает за 40% потребления топлива. Падение спроса связано с недавними нововведениями в отношении банкнот крупного номинала. Это, по ожиданиям, должно замедлить темпы роста экономики», — пояснила Афанасьева.

«Публикуемые 14 и 15 февраля данные Минэнерго по объемам коммерческих запасов нефти в подземных хранилищах могут только ускорить распродажи нефти. Если отчеты подтвердят прирост показателя, Brent может добраться до отметки 55,00 долл./баррель», — считает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, цены на нефть утром 14 февраля медленно подросли на фоне усилий OPEC по снижению добычи, однако активность других производителей сдерживала рост стоимости сырья. Нефть марки Brent торговалась на уровне $55,76 за баррель, на 17 центов выше итога предыдущей сессии. Нефть марки WTI выросла на 14 центов — до $53,07 за баррель.

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