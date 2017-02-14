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На Колыме достроили новую высоковольтную линию для золотодобытчиков

Экономика
Теперь её нужно подключить, цена вопроса – 675 млн рублей

Якутск, 14 февраля 2017, 10:49 — REGNUM  В Магаданской области завершено строительство новой высоковольтной линии «Оротукан — Палатка — Центральная». Она призвана не только повысить надёжность электроснабжения в регионе, но и сформировать часть схемы внешнего энергоснабжения предприятий по разработке перспективных месторождений драгоценных металлов Яно-Колымской золоторудной провинции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Однако, как пишет ИА MagadanMedia, перед подключением новой высоковольтной линии к энергосистеме Магаданской области необходимо провести модернизацию двух подстанций — в Палатке и в Магадане. Цена вопроса — 675 млн рублей. Ожидается, что необходимые средства должно выделить ПАО «РусГидро», а затем государство компенсирует компании затраты на техническое подключение линии.

Договор между АО «ДВЭУК» и ПАО «Магаданэнерго» на технологическое присоединение ВЛ 220 кВ «Оротукан — Палатка — Центральная» к энергосистеме региона уже заключён. По оговоренным в нём условиям договора первый этап работ будет выполнен до 30 ноября 2017 года, второй этап — до 31 декабря 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство высоковольтной линии 220 кВ «Оротукан-Палатка-Центральная» собирались завершить ещё в 2013 году. Начато оно было в 2011 году. В проект вложено 10 млрд рублей вместо 2,7 млрд, как планировалось изначально.

Напомним, протяжённость новой высоковольтной линии Колымы составляет 377,7 км. Главная её задача — электроснабжение Наталкинского месторождения золота, запасы руды на котором оцениваются здесь в 319 млн тонн при содержании золота 1,6 грамма на тонну.

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