«Доллар выглядит неуверенным»

Москва, , 08:42 — REGNUM После укрепления в конце минувшей недели доллар начал торги понедельника с роста к двухнедельным максимумам в паре с иеной. Однако в целом настрой валюты выглядит неуверенным в преддверии ключевых событий недели, считает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас.

«Долларовые быки получили сигнал к покупкам после того, как Трамп анонсировал скорое обнародование плана своей бюджетной политики. Кроме того, в последнее время усиливается неопределенность в отношении темпов ужесточения политики ФРС. Игроки уже практически не рассчитывают на мартовское повышение ставки, гадая, состоится ли вообще три цикла нормализации политики в 2017 году. Определенную ясность в этом вопросе может внести выступление Дж. Йеллен на этой неделе. Отчасти ожидания комментариев главы ФРС сейчас также сдерживают «быков» по USD, ведь не исключено, что прозвучит довольно осторожные заявления в связи с сохраняющейся неопределенностью в аспекте политики новой администрации Трампа», — пояснил Салас.

«Если же Йеллен подтвердит курс ЦБ на ужесточение и укажет на благоприятное состояние экономики, это придаст сил валюте. Также для доллара будут важны заявленные на эту неделю макроэкономические данные по розничным продажам, инфляции и другим индикаторам», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 14 февраля Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара и евро. Официальный курс доллара опустился на 78,38 копейки и составил 58,0319 рубля. Евро потерял 91,62 копейки и составил 61,7662 рубля. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанной по официальным курсам на 14 февраля, упала на 84,34 копейки — до 59,7288 рубля.