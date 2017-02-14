На хабаровский гектар — 8 тыс. желающих

Из 8302 заявок на получение дальневосточного гектара в Хабаровском крае 3610 подано с начала реализации третьего этапа

Хабаровск, , 07:59 — REGNUM Более 8 тыс. заявок на получение бесплатного гектара подано в Хабаровском крае. Из них 3610 обращений поступили с начала реализации третьего этапа закона о дальневосточном гектаре, передает корреспондент ИА REGNUM .

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Помимо дальневосточников, на земли в Хабаровском крае, согласно поданным заявкам, претендуют жители Санкт-Петербурга, Москвы, Крыма, Дагестана и других регионов РФ.

Основную ставку власти региона делают все же на жителей Хабаровского края. В настоящее время в крае работают четыре мобильные бригады, в состав которых входят представители министерств и ведомств. Чиновники помогают жителям отдаленных районов оформить гектары.

Наибольшей популярностью пользуются земли в Хабаровском районе, районе имени Лазо, Амурском, Советско-Гаванском и Ульчском районах.

Мобильные группы созданы по поручению губернатора края Вячеслава Шпорта.

ИА REGNUM сообщало, что правительством региона разработаны меры поддержки для объединений граждан, готовых создавать коллективные хозяйства или поселения на бесплатных гектарах. По словам губернатора края Вячеслава Шпорта, если 20 человек и более объединятся и возьмут большой участок земли, то край окажет инфраструктурную поддержку — проложит дорогу, проведет линии электропередач. Предприниматели, развивающие таежный туризм и уже взявшие гектары, говорят о необходимости льготного выделения строевого леса и информационной поддержке.