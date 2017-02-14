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Бизнес-миссия европейских инвесторов посетит Сахалин

Экономика
Повестку визита европейских инвесторов обсудят на инвестиционном форуме в Сочи

Южно-Сахалинск, 14 февраля 2017, 07:44 — REGNUM  Визит европейских инвесторов на Сахалин, запланированный на осень текущего года, обсудят в ближайшие дни на инвестиционном форуме в Сочи, передает корреспондент ИА REGNUM .

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О готовности вести бизнес в островном регионе России еще в конце 2016 года заявили сразу несколько европейских компаний. Решение было принято после состоявшейся в Москве презентации Сахалинской области, прошедшей в офисе Ассоциации европейского бизнеса — влиятельной структуры, объединяющей более 500 компаний из Евросоюза.

Впрочем, европейский десант на российские острова будет далеко не первым. На сегодняшний день деятельность на Сахалине уже осуществляют 130 европейских компаний. Главным образом они заняты в нефтегазовом секторе.

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На этот раз региональные власти рассчитывают привлечь евро-инвесторов в другие сферы экономики: сельское хозяйство, туризм, рыбную, лесную отрасль и строительство.

Европейцев приглашают стать резидентами двух сахалинских территорий опережающего социально-экономического развития: «Южная» (направленность — сельское хозяйство) и «Горный воздух» (спорт и туризм). Сегодня в их рамках создаются крупные инфраструктурные объекты. Реализующим данные проекты компаниям предложены льготные условия ведения бизнеса — административные, налоговые и таможенные преференции.

Потенциальные партнеры региона из Европы уже озвучили первые деловые предложения для сахалинской стороны. Это идеи по организации производства базальтовых матов для сахалинских теплиц, возведения гостиниц, мусороперерабатывающего комплекса, применения современных технологий в дорожном строительстве, утилизации свалок, оставшихся на острове после добычи угля.

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ИА REGNUM уже сообщало, что решением правительства Сахалинской области в регионе введена новая экономическая политика — НЭП. Новая стратегия развития региона ориентирована на максимальное развитие ненефтегазовых секторов экономики — туризма, сельского хозяйства, рыбопромысловой отрасли, лесопереработки и строительства.

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Привлечение инвестиций в региональную экономику
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