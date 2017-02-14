Вторник, 14 Февраля 2017 года
05:33:33 МСК

Экономика Синьцзяна выросла на 7,6% в 2016 году

Экономика
ВРП региона составил 961,7 млрд юаней

Урумчи, Китай, 14 февраля 2017, 04:42 — REGNUM  Экономика Синьцзян-Уйгурского автономного района показала рост в 7,6% в 2016 году по отношению к предыдущему году, сообщает издание Global Times 14 февраля.

ВРП региона составил 961,7 млрд юаней в прошлом году при непрекращающемся расширении сферы услуг, которая заняла 57% в структуре ВРП. При этом, как сообщается, промышленный сектор занимает лишь 31,1%.

Однако, налоговые поступления автономного района просели на 2,4% до 129,9 млрд юаней в прошлом году в связи со слабым ростом промышленности, передает газета.

Напомним, что Синьцзян-Уйгурский автономный район стал центром особого внимания китайских властей в связи с развитием проекта «Один пояс, один путь». Руководство КНР планирует осуществить там масштабные инфраструктурные проекты в регионе и провести индустриализацию.

В то же время, автономный район является пристанищем большого числа нелояльных к Пекину групп — преимущественно уйгуров, исповедующих в том числе радикальный ислам.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Китая
Главное сегодня
NB!
14.02.17
«Союз между Израилем и Америкой станет сильнее» — Нетаньяху вылетел в США
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
14.02.17
Суд в США отклонил иск индейцев против нефтепровода Dakota Access
ВашингтонСША Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
14.02.17
В Австрии арестовали Гитлера
ВенаАвстрия Усиление правых в Европе Общество
NB!
14.02.17
Саркис ЦатурянСемнадцатый год: США больше не капитулируют, Китай больше не отступает
ВашингтонСША Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
13.02.17
Газпром: Транзит газа через Украину становится все более ненадежным
МоскваРоссия Газопроводы «Южный поток» / «Турецкий поток» Экономика
NB!
13.02.17
Григорий ГаранинНовая русская угроза — интернет-суицид: Казахстан за неделю
АстанаКазахстан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
13.02.17
Сергей Котельников«Озоновая дыра» в системе национальной безопасности России
МоскваРоссия Проблемы экологии Экономика
NB!
13.02.17
Президент Молдавии Додон хочет закупать газ в Иране
КишинёвМолдавия Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
NB!
13.02.17
Александр БеловПрезидент Германии решил спасать земной шар! Еврооптимист!
БерлинГермания Политическая жизнь Германии Политика
NB!
13.02.17
Румыния: русофобия – «абсолютный консенсус» румынского общества
БухарестРумыния Размещение элементов системы ПРО в Европе Политика
NB!
13.02.17
Молдавия и Украина: «региональная солидарность» против России
КишинёвМолдавия Приднестровское урегулирование Политика
NB!
13.02.17
Елена ХаненковаНемецкий Трамп идёт к власти
БерлинГермания Политическая жизнь Германии Политика
NB!
13.02.17
Дело барда Новикова — выплата денег пайщикам «Бухты Квинс» приостановлена?
ЕкатеринбургРоссия Строительные пирамиды и их жертвы Политика
NB!
13.02.17
Владиславна БондинаАнтарктида. Занимайтесь наукой, а не войной
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Наука
NB!
13.02.17
Анатолий КошкинСталин считал Японско-русскую войну «черным пятном»
Южно-СахалинскРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
13.02.17
Сергей ГуркинУкраина в НАТО: не надо ни Украине, ни НАТО
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
13.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 13 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
13.02.17
Литва поставила России условия о дружбе
ВильнюсЛитва Российско-литовские отношения Политика
NB!
13.02.17
Владимир Добрынин Новое правительство Испании: 100 дней тишины и независимая Каталония
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
13.02.17
Италия: Трамп и Путин сделают чудо — сплотят ЕС
РимИталия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
13.02.17
Фотошарашка: «конкурс World Press Photo стал «рекламным агентством» ИГ»
МоскваРоссия Убийство российского посла в Турции Общество
NB!
13.02.17
Станислав ТарасовТрамп получает «сигналы» из Иранского Азербайджана
ТегеранИран Противостояние Ирана и США Политика
ещё главное