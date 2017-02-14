Экономика Синьцзяна выросла на 7,6% в 2016 году

Урумчи, Китай, , 04:42 — REGNUM Экономика Синьцзян-Уйгурского автономного района показала рост в 7,6% в 2016 году по отношению к предыдущему году, сообщает издание Global Times 14 февраля.

ВРП региона составил 961,7 млрд юаней в прошлом году при непрекращающемся расширении сферы услуг, которая заняла 57% в структуре ВРП. При этом, как сообщается, промышленный сектор занимает лишь 31,1%.

Однако, налоговые поступления автономного района просели на 2,4% до 129,9 млрд юаней в прошлом году в связи со слабым ростом промышленности, передает газета.

Напомним, что Синьцзян-Уйгурский автономный район стал центром особого внимания китайских властей в связи с развитием проекта «Один пояс, один путь». Руководство КНР планирует осуществить там масштабные инфраструктурные проекты в регионе и провести индустриализацию.

В то же время, автономный район является пристанищем большого числа нелояльных к Пекину групп — преимущественно уйгуров, исповедующих в том числе радикальный ислам.