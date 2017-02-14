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Украина не рассматривает варианта импорта электроэнергии из России

Экономика
Блокада железнодорожного сообщения между Украиной и республиками Донбасса, организованная радикалами, поставила под угрозу работу украинских ТЭС

Киев, 14 февраля 2017, 04:27 — REGNUM  Украина не рассматривает варианта импорта электроэнергии из России, несмотря на дефицит антрацитового угля в стране. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик в эфире телеканала ICTV.

«Я убеждён, что импорт электроэнергии из РФ не стоит рассматривать, потому что его не будет у нас. И мы будем делать всё, чтобы отказаться от этой позиции», — сказал украинский министр.

По его оценкам, полностью избавиться от зависимости от антрацитового угля Украина сможет в течение двух — двух с половиной лет.

13 февраля премьер-министр Украины Виталий Гройсман признал, что альтернативы донбасскому углю в стране нет. По его словам, из 24 млн тонн, потребляемых для производства тепла и электроэнергии в стране, 9 млн тонн поступают из Донбасса.

Гройсман призвал прекратить блокаду железнодорожных путей, которая не даёт завозить донбасский уголь, подчеркнув, что блокирование поставок «означает остановку промышленности и веерные отключения по всей территории страны».

Напомним, ранее радикалы, воевавшие на стороне Киева в Донбассе, заблокировали последний участок железнодорожного пути, по которому из ДНР на Украину поставлялся уголь — отрезок между населёнными пунктами Ясиноватая и Константиновка.

Из-за нехватки антрацита, добываемого в Донбассе, ряд украинских теплостанций перешёл на аварийный режим работы.

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Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Украины: Альтернативы углю Донбасса нет

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