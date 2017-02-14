Китай начал антидемпинговое расследование против индийского импорта

Планируется установить, действительно ли индийские фирмы получали субсидии от своего правительства, в связи с чем впоследствии продавали свои товары на китайском рынке по заниженным ценам

Пекин, , 04:21 — REGNUM Министерство торговли КНР инициировало антидемпинговое расследование против ряда индийской импортной химической продукции, сообщает 13 февраля агентство «Синьхуа».

Министерство получило запросы от внутренних производителей, которые заподозрили индийских производителей в демпинге на китайском рынке, разобраться в ситуации и принять соответствующие меры, сообщает агентство.

Ведомство сообщило, что будет расследовать, действительно ли индийские фирмы получали субсидии от индийского правительства, в виду чего продавали свои товары на китайском рынке по заниженным ценам. Расследование планируется завершить до 13 февраля 2018 года.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало, что Министерство торговли КНР будет защищать свой экспорт и бороться с политикой протекционизма при нынешних деглобализационных тенденциях.

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