Reuters: Японский министр Асо готов к дружбе с США

Токио, , 04:16 — REGNUM Министр финансов Японии Таро Асо заявил о подготовке «прочной платформы» для двустороннего экономического диалога между Японией и США, передает Reuters.

«Это может занять некоторое время, но нам важно сделать хорошую основу», — заявил Асо после совещания кабинета министров по вопросу двусторонних отношений.

По словам Асо, двусторонний экономический диалог между странами будет обсуждать «экономическую политику, укрепление торговых и инвестиционных отношений и экономическое сотрудничество между странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Японии и Соединенных Штатов».

Как сообщало ИА REGNUM, во время переговоров премьер-министра Японии Синдзо Абэ в США с президентом Дональдом Трампом министр финансов Таро Асо был назначен представителем Японии для «двустороннего экономического диалога» между странами. Со стороны США на данное направление назначен вице-президент Майк Пенс.

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