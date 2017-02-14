$55,59 за баррель — нефть уже ничего не радует

Лондон, , 02:50 — REGNUM Мировые цены на нефть продолжают падать — несмотря на оптимистичные ожидания трейдеров, передает Associated Press.

На торгах в Лондоне за сегодня стоимость «эталонного» барреля нефти марки Brent упала на $1,11 (2%), до $ 55,59 за баррель.

Несмотря на данные МЭА и ОПЕК о сокращении добычи, глобальные рынки сырья перенасыщены. Кроме того, на стоимость нефти негативно влияет рост доллара.

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