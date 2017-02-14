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Суд в США отклонил иск индейцев против нефтепровода Dakota Access

Экономика
Суд не счёл убедительными доводы представителей индейских племён о священном статусе озера Оахе

Вашингтон, 14 февраля 2017, 01:55 — REGNUM  Суд в США отклонил иск представителей индейских племён, требовавших остановить строительство нефтепровода Dakota Access в непосредственной близости от их резервации в штате Северная Дакота, передаёт агентство Reuters.

Судья столичного округа Колумбия Джеймс Боасберг не счёл убедительными доводы представителей коренных народов, утверждающих, что проект помешает им проводить религиозные церемонии.

Напомним, что иск был подан 9 февраля, после того как инженерный корпус армии США выдал окончательное разрешение на прокладку финальной части нефтепровода, которая должна пройти под дном водохранилища Оахе на реке Миссури. Этот водоём является священным для индейцев племени суи и служит источником чистой питьевой воды.

В течение нескольких месяцев представители племени и гражданские активисты протестовали против строительства. В результате в декабре 2016 года администрация президента США Барака Обамы постановила переработать проект для изменения маршрута нефтепровода.

Новый глава Белого дома Дональд Трамп через несколько дней после своей инаугурации в январе 2017 года распорядился возобновить работы по строительству Dakota Access, а также проекту другого нефтепровода — Keystone XL, который также был приостановлен в период президентства Барака Обамы.

Читайте ранее в этом сюжете: Несмотря на протесты индейцев, нефтяники начали строить Dakota Access

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