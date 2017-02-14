Финляндия: проблемы в экономике не исчезли

Хельсинки, , 01:34 — REGNUM Несмотря на благоприятные для финской экономики новости, которые поступали в течение последних месяцев, проблемы в государственном секторе и на рынке труда никуда не исчезли. Об этом говорится в отчёте министерства финансов Финляндии, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 февраля.

Как напоминают в ведомстве, финское правительство поставило перед собой цель остановить рост государственного долга, а также повысить уровень занятости населения до 72%. Анализ со стороны министерства финансов страны показывает, что власти потерпели неудачу в решении некоторых ключевых задач. Проблемы в государственном секторе экономики и на рынке труда не исчезли, говорится в отчёте.

Ранее сообщалось, что в министерстве финансов не исключают сценария, при котором стране придётся дополнительно сократить свои расходы в 2017 году на сумму от одного до двух миллиардов евро.

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Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил о том, что в экономической ситуации в стране произошёл поворот к лучшему. По его словам, правительству удалось остановить обвал финской экономики. Сипиля также отметил, что постепенно начала снижаться долгосрочная безработица.

Напомним, по данным финской статистики, уровень занятости населения в декабре 2016 года составил 68,3%.

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