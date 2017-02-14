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ОП РФ предложила установить минимальную цену на сигареты в 62-65 рублей

Экономика
Эксперты Общественной палаты подготовили отзыв на проект антитабачной концепции Минздрава России
Ян Брейгель Младший. Сатира на курильщиков Ян Брейгель Младший. Сатира на курильщиков

Москва, 14 февраля 2017, 01:29 — REGNUM  Эксперты Общественной палаты считают, что в России должна быть установлена минимальная цена на пачку сигарет по аналогии с ценой на водку. Соответствующее предложение содержится в отзыве ОП на предложенный Минздравом проект «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017−2022 годы», передаёт РБК.

Как рассказал агентству автор инициативы, замглавы комиссии ОП по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Артём Кирьянов, минимальную цена на пачку сигарет предлагается зафиксировать в районе 62−65 рублей, а дальнейшем повышать её в зависимости от инфляции.

На сегодняшний день в России минимальные цены на пачку индивидуальны для каждого бренда сигарет. Они зависят от максимальной стоимости, установленной производителем на конкретную продукцию, и могут достигать как минимум 75% от неё.

Как сообщало ИА REGNUM, предложенной антитабачной концепции, предложенной Минздравом, предусматривается, в частности, поэтапное повышение ставок акцизов на табак в 2017, 2018, 2020 и 2022 годах, введение с 2017 года налога в размере 10% на розничную продажу табачных изделий и электронных сигарет, а с 2018 года — «экологического налога» на сигареты.

Одним из наиболее резонансных предложение стал полный запрет на приобретение табачной продукции для лиц, родившихся в 2015 году и позднее. Также концепцией предусмотрено расширение списка мест, где запрещено курение, и приравнивание электронных сигарет к обычным.

С критикой проекта выступили ФАС, Минфин, Минпромторг и Минэкономразвития. В Общественной палате ранее также заявили, что строгий запрет на приобретение табачной продукции может привести к противоположному эффекту — люди станут покупать контрафактную продукцию.

Читайте подробнее:

Антитабачный проект Минздрава не одобрили Минфин, МЭР, Минпромторг и ФАС

В Общественной палате ответили критикой на антитабачную концепцию

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