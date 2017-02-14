Вторник, 14 Февраля 2017 года
01:00:52 МСК

Болгария хочет получить у РФ разрешение на самостоятельный ремонт МиГ-29

Экономика
Минэкономики и Минобороны Болгарии намерены провести переговоры с РСК «МиГ»

София, 14 февраля 2017, 00:22 — REGNUM  Министерства экономики и и обороны Болгарии намерены предпринять усилия для того, чтобы вся авиационная техника болгарской армии, включая истребители МиГ-29 советского. российского производства, ремонтировалась на государственном предприятии «Авионамс». Об этом заявил министр экономики технического правительства Болгарии Теодор Седларский во время рабочего визита на предприятие.

Авиаремонтный завод «Авионамс» вблизи Пловдива является единственным предприятием за пределами России, которое имеет возможность выполнять ремонт вертолётов гражданского и военного назначения типа Ми-8, Ми-17 и их модификаций, а также самолётов семейств МиГ и Су, говорится в сообщении Минэкономики Болгарии.

В 2008—2012 годах предприятие было полностью приватизировано, но в августе 2016 года выкуплено правительством страны за 29 млн левов (около 15 млн евро). В настоящее время завод выполняет контракт на ремонт 36 боевых вертолётов НАТО.

В ходе посещения «Авионамс» Теодор Седларский пообещал поддержать развития предприятия и обеспечить необходимое для этого финансирования. Он отметил, что для реализации планов по ремонту всей авиационной техники, имеющейся на балансе Вооружённых сил Болгарии, потребуется получение соответствующих официальных разрешений от российской стороны. Болгарские власти планируют провести переговоры по данному вопросу с РСК «МиГ» и другими российскими структурами.

Напомним, предыдущее правительство Болгарии под руководством Бойко Борисова отказалось продлевать контракт с Россией на обслуживание своих истребителей МиГ-29, срок действия которого истёк в сентябре 2015 года.

После этого шесть двигателей болгарских МиГ-29 были отремонтированы в Польше, которая не имеет лицензии на осуществление данного типа работ. Несмотря на то, что в РСК «МиГ» предупредили о снятии с себя ответственности за дальнейшую эксплуатацию таких двигателей, болгарская сторона всё же обратилась к услугам «партнёра по НАТО». Однако позднее по факту заключения контракта с Польшей в Болгарии было возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал министр обороны Николай Ненчев.

В ноябре 2016 года Минобороны Болгарии заключило с РСК «МиГ» контракт на поставку десяти двигателей для МиГ-29 — четырёх новых двигателей РД-33 серии 2 и шести бывших в эксплуатации и прошедших профилактику. По условиям соглашения, поставка первых двигателей должна состояться до конца апреля 2017 года, а остальные будут закупаться по два каждый месяц.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиастроение
Главное сегодня
NB!
14.02.17
Саркис ЦатурянСемнадцатый год: США больше не капитулируют, Китай больше не отступает
ВашингтонСША Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
13.02.17
Газпром: Транзит газа через Украину становится все более ненадежным
МоскваРоссия Газопроводы «Южный поток» / «Турецкий поток» Экономика
NB!
13.02.17
Григорий ГаранинНовая русская угроза — интернет-суицид: Казахстан за неделю
АстанаКазахстан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
13.02.17
Дмитрий БуяновСталин и его ученики
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
13.02.17
Сергей Котельников«Озоновая дыра» в системе национальной безопасности России
МоскваРоссия Проблемы экологии Экономика
NB!
13.02.17
Президент Молдавии Додон хочет закупать газ в Иране
КишинёвМолдавия Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
NB!
13.02.17
Румыния: русофобия – «абсолютный консенсус» румынского общества
БухарестРумыния Размещение элементов системы ПРО в Европе Политика
NB!
13.02.17
Молдавия и Украина: «региональная солидарность» против России
КишинёвМолдавия Приднестровское урегулирование Политика
NB!
13.02.17
Елена ХаненковаНемецкий Трамп идёт к власти
БерлинГермания Политическая жизнь Германии Политика
NB!
13.02.17
«Страшно интересно»: чего ждут новгородцы от губернатора — «варяга»
Великий НовгородРоссия Выборы губернатора Новгородской области — 2017 Политика
NB!
13.02.17
Дело барда Новикова — выплата денег пайщикам «Бухты Квинс» приостановлена?
ЕкатеринбургРоссия Строительные пирамиды и их жертвы Политика
NB!
13.02.17
Владиславна БондинаАнтарктида. Занимайтесь наукой, а не войной
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Наука
NB!
13.02.17
Сергей ГуркинУкраина в НАТО: не надо ни Украине, ни НАТО
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
13.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 13 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
13.02.17
Литва поставила России условия о дружбе
ВильнюсЛитва Российско-литовские отношения Политика
NB!
13.02.17
Ариф АсалыоглуПрыжок Эрдогана через референдум
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
13.02.17
Владимир Добрынин Новое правительство Испании: 100 дней тишины и независимая Каталония
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
13.02.17
Италия: Трамп и Путин сделают чудо — сплотят ЕС
РимИталия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
13.02.17
Станислав ТарасовТрамп получает «сигналы» из Иранского Азербайджана
ТегеранИран Противостояние Ирана и США Политика
NB!
13.02.17
В ГД обсуждают предложение правительству ввести госмонополию на алкоголь
МоскваРоссия Алкогольные отравления Политика
NB!
13.02.17
Владимир ЮгасовПосмотри на себя в зеркало, садист: что ты там видишь?
ПарижФранция REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
13.02.17
Михаил ДемуринПетербург 2017-го: опять «немцы проплатили»?
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
ещё главное