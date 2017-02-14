На Ставрополье соцвыплаты индексируют на 4%

Часть выплат индексируют с 1 июля, остальные с 1 сентября 2017 года. На эти цели в бюджете выделено 136 млн рублей

Ставрополь, , 04:14 — REGNUM



В Ставропольском крае социальные выплаты в 2017 году индексируют на 4%.Индексация будет вводиться поэтапно с 1 июля и 1 сентября 2017 года.

Индексация стала возможной благодаря изменениям в региональный бюджет на 2017 год, которые предполагают увеличение доходов на 6,6 млрд рублей. Соответственно, расходы также будут увеличены, в том числе, на социальные выплаты.

Согласно предлагаемому для рассмотрения в Думе региона законопроекту, в бюджете Ставрополья на текущий год на индексацию соцвыплат предусмотрено 136 604,62 тыс. рублей. Ранее депутаты законодательно приостановили индексацию соцвыплат на текущий год. Однако теперь решено индексацию разморозить.

Минфин региона предлагает провести эту «разморозку» в два этапа.

Как сообщается в документе, с 1 июля 2017 года предлагается отменить приостановку индексации ежемесячного размера денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), переданного в патронатную семью; ежемесячного вознаграждения приемным родителям за воспитание детей; на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью. Индексируют соцвыплаты сельским жителям, ветеранам труда, (в том числе Ставропольского края), труженикам тыла, героям труда Ставрополья, реабилитированным лицам, жертвам политических репрессий.

Повышенные компенсации получат многодетные семьи взамен набора социальных услуг на каждого ребенка в возрасте до 18 лет. Кроме того, будут индексированы пособия на проезд студентам, доплаты к пенсии военнослужащим и супругам, не вступившим в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий, погибшего при исполнении обязанностей военной службы.

Индексируют выплаты ВИЧ-инфицированным и тем, кто ухаживает за несовершеннолетними ВИЧ-инфицированными в медучреждениях; содержание спортсменов и тренеров, компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена педагогическим работникам, пособия на ребенка.

С 1 сентября 2017 года предлагается пополнить стипендиальный фонд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, замглавы правительства РФ Ольга Голодец потребовала от регионов «восстановить все меры по поддержке рождаемости — третьих детей и вторых детей».

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Напомним, на Ставрополье в качестве антикризисной меры властей в 2015 году была законодательно остановлена выплата регионального материнского капитала в размере 100 тыс. рублей, которая фактически не выплачивалась уже с января 2014 года.

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Эта выплата выдавалась многодетным семьям при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей после 1 января 2011 года.

Кроме того, изменились требования к получению ряда других социальных выплат. В этом году была заморожена индексация соцвыплат. Однако в начал 2017 года выяснилось, что регион в 2017 году получит дополнительно 6,6 млрд рублей за счет из федерального бюджета и собственных средств.

Доходы региона в текущем году должны составить 85,6 миллиарда рублей, расходы увеличатся на 7 млрд рублей и составят 89,6 миллиарда рублей. Дефицит бюджета увеличится практически до 4 млрд рублей.

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Львиная доля дополнительных поступлений пойдет на снижение государственного долга Ставропольского края в 2017 году — 3 миллиарда рублей. Еще 2,2 миллиарда рублей дополнительных средств направят на увеличение дорожного фонда Ставрополья до 7,4 миллиарда рублей. На повышение заработной платы бюджетников выделяется более 1 миллиарда рублей.

Свыше 78 миллионов пойдут на социальные выплаты на третьего и последующих детей в семье. Также дополнительные бюджетные расходы покроют индексацию мер соцподдержки для отдельных категорий граждан и увеличение минимального размера оплаты труда, запланированное с 1 июля текущего года.

Поправки в закон Ставропольского края о бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов внесены на рассмотрение краевой Думы.