Газпром: Транзит газа через Украину становится все более ненадежным

Москва, , 23:41 — REGNUM Вопрос надежности транзита российского газа через Украину все более обостряется, сообщают «Известия» со ссылкой на председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера.

По информации Миллера, в подземных хранилищах Украины осталось 8,97 млрд кубометров газа, что на 15,1% меньше, чем зимой 2016 года.

По оценкам экспертов «Газпрома», из этих объемов можно поднять лишь 1,5 млрд кубометров газа, в то время как отопительный сезон будет продолжаться не менее двух месяцев.

Ранее сообщалось, что «Газпром» только за январь 2017 года на 20% увеличил подачу газа в Европу через украинскую газотранспортную систему всвязи с тем, что сильные морозы зимы 2016/2017 года заставили украинские газовые компании увеличили отбор газа на 64%, что вдвое превышает лимит, отпущенный главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым.

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