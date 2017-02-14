В Анголе нашли один из самых крупных алмазов в истории страны

Луанда, , 23:32 — REGNUM Австралийская алмазодобывающая компания Lucapa Diamond добыла в Анголе алмаз, вес которого оставил 227 карат, сообщает 13 февраля Reuters.

Драгоценный камень был добыт на месторождении Lulo Diamond Project в провинции Лунда Норте. Обнаруженный драгоценный камень стал вторым по весу из когда-либо обнаруженных в Анголе алмазов.

Напомним, в денежном эквиваленте Ангола является четвертым в мире производителем природных алмазов.

Ранее на месторождении Lulo Diamond Project добыли алмаз весом в 404 карата. В 2015 году компания Lucapa Diamond обнаружила на месторождении в Ботсване самый крупный из ныне известных алмазов, его вес составил 1111 карат, а стоимость достигла $66 млн.

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